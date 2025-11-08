X!

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 256.) kaotas Ameerika Ühendriikides Knoxville'is toimuval ATP Challenger 50 taseme turniiri poolfinaali.

25-aastane Glinka jäi alla maailma edetabelis 335. kohta hoidvale ameeriklasele Darwin Blanchile enam kui poolteist tundi kestnud kohtumise järel 4:6, 6:7 (2:7).

Teise seti kiires lõppmängus oli Glinka juhtimas 2:0, aga Blanch lõpetas kohtumise seitsme punktivõiduga järjest. Eesti tennisist sai kohtumise jooksul ühe murdepalli, mille ka realiseeris.

Kolm eelmist kohtumist oli Glinka võitnud settigi kaotamata: avaringis alistas ta ungarlase Peter Makki (ATP 916.) 6:2, 6:4 ja teises ameeriklase Alfredo Perezi (ATP 315.) 6:3, 6:4.

Teel poolfinaali sai kuuenda paigutusega Glinka jagu ka Jaapani tennisistist Shunsuke Mitsuist (ATP 687.) 7:5, 6:3.

Toimetaja: Siim Boikov

