Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

Kui esimeses setis murdis Kasahstani esindaja korra Sabalenka pallingu, siis teises setis seda kumbki ei suutnud. Sabalenkal oli küll seisul 5:4 kaks sett-palli, aga Rõbakina pareeris mõlemad.

Teise seti kiires lõppmängu võitis Rõbakina aga kuivalt, mida ta on WTA tasemel vaid korra varem suutnud - 2022. aastal Roomas armeenlanna Elina Avanesjani vastu.

Samuti sai Rõbakinast ainus mängija maailmas, kes on võitnud kahel erineval turniiril nii Sabalenkat kui ka maailma teist reketit Iga Swiatekit. Esimest korda õnnestus see 2023. aastal Indian Wellsis.

Esimese Aasia tennisistina WTA finaalturniiri võitnud Rõbakina oli varasemalt osalenud kahel korral, kuid polnud kummalgi juhul alagrupist edasi pääsenud.