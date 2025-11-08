Viimsi/Tallinna Ülikool lülitas TÜ/Bigbanki kuldse geimiga konkurentsist

Võrkpalli naiste karikavõistlustel selgusid viimased poolfinalistid, kui kahemängulistes veerandfinaalides kohtusid teistkordselt Rae Spordikool/Viaston ja Viljandi Metall ning Tartu Ülikool/Bigbank ja Viimsi/Tallinna Ülikool. Poolfinaali jõudsid Rae ja Viimsi/Tallinna Ülikool.

Seeria esimese mängu 3:1 tulemusega võitnud Viimsi/Tallinna Ülikool kaotas Tartus toimunud korduskohtumise, tunnistades Tartu võistkonna 3:0 (25:21, 25:12, 25:17) paremust, mis viis seeria kuldsesse geimi. Otsustavas geimis õnnestus tartlannadel 11:13 kaotusseisust kahe serviässa toel jõuda 13:13 viigiseisuni, kuid Raili Hundi rünnaku- ja Kätriin Põllu servipunkt viisid 15:13 tulemusega poolfinaali pealinna võistkonna, vahendab Volley.ee.

Blokikuningannaks kerkinud Kätriin Põld kogus Viimsi/Tallinna Ülikooli särgis 15 punkti, millest koguni kaheksa tulid blokis. Ave Kuusk tõi eelmise koduklubi vastu 13 ja Raili Hunt 12 punkti. Tartlannade poolel kogus Kairin Tammel 18, Ingris Suvi 12 ja Nora Lember 11 punkti.

Poolfinaalis läheb Viimsi/Tallinna Ülikool vastamisi Audentese Spordigümnaasiumiga.

Tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viaston vajas veerandfinaalseeria avamängu 3:0 võidu järel edasipääsuks kaht geimivõitu ja kuigi mänguvõiduni ei jõutud, siis 2:3 (24:26, 25:13, 25:22, 20:25, 13:15) kaotus Viljandi Metallile tagas Rae naiskonnale koha poolfinaalis. Kuna koduvõistkond Rae kindlustas kolmanda geimi järel edasipääsu, vahetas peatreener Raigo Tatrik neljandaks geimiks sisse mitmed vahetusmängijad.

Nii tegi võõrustajate poolel kogu mängu kaasa vaid Anna Gontsarova, kes tõusis 18 punktiga üleplatsimängijaks. Liis Kiviloo kogus kolme geimiga 13 ja samuti vaid kolmes esimeses geimis mänginud Silvia Pertens 11 punkti. Triinu Lamp lisas võõrustajatele üheksa punkti. Kelly Metsamärt tõi viljandlannadele 15, Ragne Dimitrijev 13, Erle Püvi 12, Maria Allik 11 ja Kaisa Rei üheksa punkti.

Mõlemad naiskonand lõid 11 serviässa, blokis oli kaheksa punktiga (12-4) edukam Rae esindus. Rünnakuid lahendas kodunaiskond 39- ja külalised 34-protsendiliselt.

Poolfinaalis kohtub Rae Spordikool/Viaston eelmise aasta finaalivastase TalTech/Nordaidiga.