Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

Ainus puhaste paberitega võistkond Kaldvee - Lill on näidanud stabiilselt kõrget taset. Kõigepealt alistas Eesti kurlingupaar Slovakkia esinduse tulemusega 9:2 ning seejärel võideti Austria 7:2, Saksamaa 9:3 ja Tšehhi 8:5.

Kaldvee kommenteeris, et turniir sujub hästi. "Oleme mänginud oma mängu hästi ning suutnud vastased surve alla panna. Eileõhtuses mängus oli meil veidi raskem mängu algus, kuid tulime sellest mängu teiseks pooleks välja ning peale seda vastastele palju võimalusi ei jätnud," ütles Kaldvee.

MK-etapp Mixed Doubles Lodz toimub Poolas ja võitjad selguvad pühapäeval.