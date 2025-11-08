X!

Kaldvee ja Lill pääsesid puhaste paberitega veerandfinaali

Kurling
Marie Kaldvee ja Harri Lill
Marie Kaldvee ja Harri Lill Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia
Kurling

Olümpiaks valmistuv Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill sai Poolas toimuval MK-etapil neljanda võitu järjest ja tagas koha veerandfinaalis.

Ainus puhaste paberitega võistkond Kaldvee - Lill on näidanud stabiilselt kõrget taset. Kõigepealt alistas Eesti kurlingupaar Slovakkia esinduse tulemusega 9:2 ning seejärel võideti Austria 7:2, Saksamaa 9:3 ja Tšehhi 8:5.

Kaldvee kommenteeris, et turniir sujub hästi. "Oleme mänginud oma mängu hästi ning suutnud vastased surve alla panna. Eileõhtuses mängus oli meil veidi raskem mängu algus, kuid tulime sellest mängu teiseks pooleks välja ning peale seda vastastele palju võimalusi ei jätnud," ütles Kaldvee.

MK-etapp Mixed Doubles Lodz toimub Poolas ja võitjad selguvad pühapäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

