X!

Böckler kerkis Poolas meeskonna resultatiivseimaks

Korvpall
Leemet Böckler
Leemet Böckler Autor/allikas: Miasto Szkła Krosno
Korvpall

Eesti korvpallur Leemet Böckleri klubi Krosno kaotas Poola kõrgliiga seitsmendas voorus võõrsil Slupski Czarnile 81:85 (11:24, 21:15, 23:23, 26:23) ja sai tabelisse ühe võidu kõrvale viienda kaotuse.

Kuigi Czarni võitis lõpuks vaid nelja punktiga, siis tegelikult juhiti mängu algusest lõpuni ja enamik aega märksa suuremalt. Krosno viskas aga mängu kaks viimast korvi, mis tegi vahe väiksemaks.

35 minutit rassinud Böckler oli 15 punktiga (kahesed 6/10, kolmesed 1/3) kaotajate resultatiivseim. Lisaks võttis ta seitse lauapalli, andis kolm resultatiivset söötu, aga kaotas ka viis korda palli ja tegi neli viga. Szymon Tomczak tõi võitjatele 20 silma.

Kui Krosnol on kirjas üks võit ja viis kaotus, siis Czarni asub nelja võidu ja kahe kaotusega tabeli esimeses pooles. Täisedu viis võitu on Kasper Suuroru klubil Sopoti Trefl ja Heiko Rannula juhendataval Varssavi Legial.

Krosno mängib järgmisel pühapäeval, 16. novembril võõrsil võõrsil GTK Gliwicega, kel samuti kirjas vaid üks võit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

16:08

Böckler kerkis Poolas meeskonna resultatiivseimaks

10:50

Žalgiris taastas neljanda järjestikuse võiduga Euroliiga liidrikoha

08:26

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

07.11

Viimsist ei olnud võõrsil Ventspilsile vastast

07.11

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

07.11

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

07.11

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

07.11

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

06.11

Asi visked ei tabanud ja Braine kaotas eurosarjas

06.11

Jõesaare klubi jätkas eurosarjas võidukalt, eestlaselt korralik panus

06.11

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

06.11

Eestlaste duellis jäi peale Drelli klubi, Legia sai samuti võidulisa

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

videod

sport.err.ee uudised

17:14

VIDEOD | Sprint pakkus draamat, Norris võitis ja suurendas edu

16:43

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri

16:08

Böckler kerkis Poolas meeskonna resultatiivseimaks

15:52

"Spordipühapäevas" räägitakse autorallist ja kodusest jalgpallist

15:34

VIDEO | Levadia päästis Laagris punkti kuuenda lisaminuti väravaga

15:14

Sappinen: meeletu kergendus, viimased nädalad olid väga rasked

15:02

VIDEO | Kolm väravat tagasid Florale otsustavas voorus tiitli

14:58

Debüüthooajal Flora meistriks viinud Vassiljev: jaanuaris olime teadmatuses

14:25

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

13:49

Lüütsepp Soome võrkpallikuulsuse palkamisest: isa käis saunas mõtte välja

13:33

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

12:59

19-aastane Celebrini tõusis NHL-i resultatiivsustabelis esikohale

12:48

Werder pööras mängu lõpus kaotusseisu võiduks, Hein ikka pingil

12:08

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

11:22

Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

loetumad

11:05

Ogier kindlustas Evansi ees esikohta, Tänak jätkab viiendal kohal Uuendatud

14:25

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

07.11

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

07.11

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

07.11

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

07.11

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

08:26

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo