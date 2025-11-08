Böckler kerkis Poolas meeskonna resultatiivseimaks

Kuigi Czarni võitis lõpuks vaid nelja punktiga, siis tegelikult juhiti mängu algusest lõpuni ja enamik aega märksa suuremalt. Krosno viskas aga mängu kaks viimast korvi, mis tegi vahe väiksemaks.

35 minutit rassinud Böckler oli 15 punktiga (kahesed 6/10, kolmesed 1/3) kaotajate resultatiivseim. Lisaks võttis ta seitse lauapalli, andis kolm resultatiivset söötu, aga kaotas ka viis korda palli ja tegi neli viga. Szymon Tomczak tõi võitjatele 20 silma.

Kui Krosnol on kirjas üks võit ja viis kaotus, siis Czarni asub nelja võidu ja kahe kaotusega tabeli esimeses pooles. Täisedu viis võitu on Kasper Suuroru klubil Sopoti Trefl ja Heiko Rannula juhendataval Varssavi Legial.

Krosno mängib järgmisel pühapäeval, 16. novembril võõrsil võõrsil GTK Gliwicega, kel samuti kirjas vaid üks võit.