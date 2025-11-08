X!

Werder pööras mängu lõpus kaotusseisu võiduks, Hein ikka pingil

Jalgpall
Bremeni Werderi mängijad
Bremeni Werderi mängijad Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / nordphoto GmbH
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise esiväravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder teenis reedel Saksamaa kõrgliigas 2:1 võidu Wolfsburgi üle.

Mattias Svanberg viis külalismeeskonna 28. minutil juhtima, Werder pidi vastust ootama 83. minutini, mil Jens Stage sahistas võrku paremalt äärelt tulnud tsenderduse järel. Kodumeeskonnale päästis kolm punkti Samuel Mbangula tabamus matši neljandal lisaminutil.

Selleks hooajaks laenulepingu alusel Werderiga liitunud Hein on Saksamaa klubi esindanud kahes mängus, kui tegi hea partii nii kaotusmängus Müncheni Bayerni üle kui aitas siis Werderi 1:0 võiduni Karol Metsa leivaisa St. Pauli üle.

Sellest mängust algaski Werderi hea seeria - viimases viies mängus on püsitud kaotuseta -, aga viimastes voorudes on klubi postide vahel seisnud vigastuspausilt naasnud Mio Backhaus.

Werder on kümne vooruga kogutud 15 punktiga tabelis seitsmendal kohal. Pärast koondisepausi sõidetakse külla RB Leipzigile, kes on teisel positsioonil.

Toimetaja: Anders Nõmm

