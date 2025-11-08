X!

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

Iluuisutamine
Riias toimuval rahvusvahelisel iluuisuvõistlusel Volvo Cup teenis meeste üksiksõidus esikoha Arlet Levandi.

Lühikavas kogus Levandi 77,01 punkti ning edestas ukrainlast Kõrõlo Marsaki täpselt pooleteise punktiga, vabakava eest teenis Eesti iluuisutaja 158,59 punkti ja sellega oli ta teistest selgelt parem. Koondskoor 235,60 punkti andis Levandile Marsaki ees esikoha enam kui 15-punktilise eduga.

Levandi püstitas oma rahvusvaheliste võistluste rekordi nii lühi- kui vabakavas ning koondskooris, aga kuna Riia võistlus ei kuulu ISU egiidi alla, siis ametliku ISU rekordina tema tulemus kirja ei lähe. ISU egiidi all toimunud võistlustel on tema rekorditeks 75,71 punkti lühikavas ning 152,47 punkti vabakavas, koondrekordiks on 223,53 silma.

Levandi ja Marsaki järel oli kolmas Lätit esindav Fedir Kulish 194,74 punktiga, neljas oli ukrainlane Ivan Šmuratko 188,30 punktiga ja neile järgnesid soomlased Valtter Virtanen ja Makar Suntsev.

Naiste üksiksõidus kogus Nataly Langerbaur 151,76 punkti (47,08p + 104,68p) ja oli Iida Karhuneni (176,27), Josefin Täljegardi (166,33) ja Meda Variakojyte (161,00) järel neljas, Olesja Leonova oli 121,12 punktiga 12.

Toimetaja: Anders Nõmm

