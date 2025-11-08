X!

Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

Võrkpall
TalTech/Nordaidi mängijad
TalTech/Nordaidi mängijad Autor/allikas: TalTech Volleyball/Facebook
Võrkpall

Tiitlikaitsja TalTech/Nordaid tõusis naiste võrkpalli meistriliiga põhiturniiril kuuendalt kohalt kolmandaks, võites kolmegeimilises vastasseisus Viljandi Metalli.

TalTechi naiskond kodupubliku rõõmuks külalistele geimi ei loovutanud, kui kodunaiskonnale läks kirja 3:0 (25:23, 25:21, 26:24) võit. 17 punktiga andis võitu suurima panuse Maren Mõrd, kelel efektiivsusnäitaja oli +11, vahendab volley.ee.

Sigrit Tänav lisas võõrustajatele 12 (+4), Rebecca Pent samuti 12 (-2) ja Anu Talvar 8 (+7) punkti. Viljandlannade särgis kogusid Erle Püvi ja Ragne Dimitrijev võrdselt 11 punkti. Kelly Metsamärt assisteeris kümne ja Maria Allik üheksa punktiga.

Tallinna võistkond oli natukene parem nii rünnakul kui blokis, kui punktiks lahendati 36% rünnakutest ja nopiti kaheksa blokipunkti. Viljandi esinduse rünnakuefektiivsus oli 30% ja blokis saavutati viis punkti. Mõlemad naiskonnad saavad rahule jääda enda serviga, kus võitjad jäid plussi kolme ja kaotajad viie punktiga – TalTechil kogunes kuue vea kõrvale üheksa ässa, Viljandi naiskond patustas servil seitsme veaga ja lõi 12 ässa.

Ühe kaotuse kõrvale teise võidu teeninud TalTech/Nordaid tõusis viie punktiga turniiritabelis kolmandaks, kolm punkti kogunud Viljandi Metall langes koha võrra kuuendaks. Laupäeval kell 14 mängivad NET spordihallis viimasel kaheksandal kohal paiknev TBD Pharmatech/Kastre ja esikohta hoidev Audentese SG.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

11:22

Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

07.11

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

07.11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

07.11

Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

07.11

Karikavõistlustel jõudis viimasena poolfinaali Selver x TalTech

06.11

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna

06.11

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng!

06.11

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

06.11

Pärnu VK lülitas karikavõistlustel Audentese konkurentsist

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

03.11

Oliver Venno tuli Kuveidi karikavõitjaks

03.11

Barrus ja Bigbank pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

videod

sport.err.ee uudised

12:08

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

11:22

Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

11:05

Ogier kindlustas Evansi ees esikohta, Tänak jätkab viiendal kohal Uuendatud

10:50

Žalgiris taastas neljanda järjestikuse võiduga Euroliiga liidrikoha

10:09

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

09:48

Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

09:25

Tamm lõi koondisepausi eel Sloveenias hooaja esimese värava

08:46

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

08:26

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

12:09

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallimeistriks kroonitakse Flora või Levadia? Uuendatud

07.11

Konverentsiliiga mängul oli ametis kuus Eesti kohtunikku

07.11

EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

07.11

ETV spordisaade, 7. november

07.11

Hunt otsustavast päevast Premium liigas: närvide mängu on mitmel tasandil

07.11

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

loetumad

11:05

Ogier kindlustas Evansi ees esikohta, Tänak jätkab viiendal kohal Uuendatud

07.11

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

07.11

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

07.11

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

07.11

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

07.11

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

07.11

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

07.11

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo