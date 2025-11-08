Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

TalTechi naiskond kodupubliku rõõmuks külalistele geimi ei loovutanud, kui kodunaiskonnale läks kirja 3:0 (25:23, 25:21, 26:24) võit. 17 punktiga andis võitu suurima panuse Maren Mõrd, kelel efektiivsusnäitaja oli +11, vahendab volley.ee.

Sigrit Tänav lisas võõrustajatele 12 (+4), Rebecca Pent samuti 12 (-2) ja Anu Talvar 8 (+7) punkti. Viljandlannade särgis kogusid Erle Püvi ja Ragne Dimitrijev võrdselt 11 punkti. Kelly Metsamärt assisteeris kümne ja Maria Allik üheksa punktiga.

Tallinna võistkond oli natukene parem nii rünnakul kui blokis, kui punktiks lahendati 36% rünnakutest ja nopiti kaheksa blokipunkti. Viljandi esinduse rünnakuefektiivsus oli 30% ja blokis saavutati viis punkti. Mõlemad naiskonnad saavad rahule jääda enda serviga, kus võitjad jäid plussi kolme ja kaotajad viie punktiga – TalTechil kogunes kuue vea kõrvale üheksa ässa, Viljandi naiskond patustas servil seitsme veaga ja lõi 12 ässa.

Ühe kaotuse kõrvale teise võidu teeninud TalTech/Nordaid tõusis viie punktiga turniiritabelis kolmandaks, kolm punkti kogunud Viljandi Metall langes koha võrra kuuendaks. Laupäeval kell 14 mängivad NET spordihallis viimasel kaheksandal kohal paiknev TBD Pharmatech/Kastre ja esikohta hoidev Audentese SG.