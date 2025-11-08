X!

Žalgiris taastas neljanda järjestikuse võiduga Euroliiga liidrikoha

Korvpalli Euroliigas teenis Kaunase Žalgiris reedel 86:77 võidu Hispaania tippklubi Valencia üle ning jätkab tabeliliidrina.

Žalgiris läks kõrgetasemelise mängu teisel veerandajal juhtima 35:26, Hispaania kõrgliigas ainsana täiseduga jätkav Valencia vähendas avapoolaja lõpuks vahe kolmele punktile ning kuigi kolmandal perioodil pääsesid külalised ka juhtima, siis otsustaval kümnel minutil oli Žalgiris kaitses kindel.

Euroliiga oktoobrikuu parimaks mängijaks valitud Sylvain Francisco viskas võitjate kasuks 15 punkti ja andis seitse resultatiivset söötu, Maodo Lo lisas 12 ja Moses Wright ning Ažuolas Tubelis 11 punkti. Žalgiris on võitnud seitse ja kaotanud kaks mängu ning naasis sama saldoga Crvena zvezda ja Tel Avivi Hapoeli ette Euroliiga liidripositsioonile.

Hooaja esimeses korvpalli El Clasicos teenis Madridi Real võõrsil FC Barcelona üle 101:92 võidu. Neli eelmist võõrsilmängu kaotanud Reali vedas karjääri parimad 29 punkti kogunud Trey Lyles, Will Clyburn viskas Barcelona kasuks 19 punkti. Mõlemal on viis võitu ja neli kaotust.

Esimest korda sel hooajal läks üks mäng kahele lisaajale, kui Milano meeskond alistas võõrsil Istanbuli Anadolu Efese 97:93. 16:0 vahespurt viis külalismeeskonna neljanda veerandaja alguses 13 punktiga juhtima, aga Efes tuli mängu tagasi. Neljandast järjestikusest kaotusest Türgi klubi siiski ei pääsenud. Mõlemal lisaajal tähtsaid kaugviskeid tabanud Shavon Shields tõi võitjatele 24 punkti, Zach LeDay toetas teda 25 punktiga. Efese ridades säras PJ Dozier 34 punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

