Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

Ralli. Pilt on illustratiivne
Ralli. Pilt on illustratiivne Autor/allikas: Karli Saul
Reedel Hiiumaal alanud rahvarallil toimus õhtuhämaruses avarii, mille tagajärjel vajasid võistlejad meditsiinilist abi.

Reedesel teisel lisakatsel sattusid VAZ 2107 masinaga võistelnud Kaarel ja Kristo Lonks avariisse ning vajasid meditsiinilist abi. Mõlemad viidi Hiiumaa haiglasse ning katse peatati. Ralli.ee kirjutab, et ekipaaž kaotas sirgel kiirendades auto üle kontrolli ning sõitis suurel kiirusel vastu puud. 

Laupäeva hommikul kommenteeris EAL-i meediajuht Kristjan Sooper Delfi Spordile, et kaardilugeja Kristo Lonks lasti kodusele ravile, kuid Kaarel Lonks on veel Hiiumaa haiglas. Delfile teadaolevalt ei ole rallimehe vigastused eluohtlikud.

Hiiumaa rahvaralli on noorteralli Eesti karikavõistluste ja rahvaralli EAL-i karikavõistluste tänavuse hooaja viimaseks etapiks. Ralli kogupikkus on 265,84 km.

Toimetaja: Anders Nõmm

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

