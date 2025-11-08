Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

Reedesel teisel lisakatsel sattusid VAZ 2107 masinaga võistelnud Kaarel ja Kristo Lonks avariisse ning vajasid meditsiinilist abi. Mõlemad viidi Hiiumaa haiglasse ning katse peatati. Ralli.ee kirjutab, et ekipaaž kaotas sirgel kiirendades auto üle kontrolli ning sõitis suurel kiirusel vastu puud.

Laupäeva hommikul kommenteeris EAL-i meediajuht Kristjan Sooper Delfi Spordile, et kaardilugeja Kristo Lonks lasti kodusele ravile, kuid Kaarel Lonks on veel Hiiumaa haiglas. Delfile teadaolevalt ei ole rallimehe vigastused eluohtlikud.

Hiiumaa rahvaralli on noorteralli Eesti karikavõistluste ja rahvaralli EAL-i karikavõistluste tänavuse hooaja viimaseks etapiks. Ralli kogupikkus on 265,84 km.