Tamm lõi koondisepausi eel Sloveenias hooaja esimese värava

Pea kuu aega kestnud võidupõuale joone alla tõmmanud Olimpija asub 21 punktiga viiendal kohal. Ljubljana klubi konkurendi Koperi ridades palliv Bogdan Vaštšuk puudus koosseisust, kui ta leivaisa võitis 3:2 Murat.

Kohaliku meedia teatel kõmmutas karistusalas hea positsiooni valinud eestlane vasakult äärelt tulnud tsenderduse võrku. Sel hooajal rohkem vahetusründaja rollis olnud Tamme jaoks oli see esimeseks liigaväravaks.

Olimpija lõpetas koduplatsil Primorje vastu 2:0 võiduga neli liigamängu vältanud võiduta seeria, mille jooksul viigistati ja kaotati kaks kohtumist. Mängu kirstunaela lõi 90+2. minutil 24-aastane Tamm, kes sekkus pingilt 73. minutil, kirjutab Soccernet.ee .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: