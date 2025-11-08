X!

Tamm lõi koondisepausi eel Sloveenias hooaja esimese värava

Jalgpall
Alex Matthias Tamm.
Alex Matthias Tamm. Autor/allikas: NK Olimpija Ljubljana/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise ründaja Alex Matthias Tamm lõi Sloveenia meistri Ljubljana Olimpija särgis käesoleva hooaja esimese liigavärava.

Olimpija lõpetas koduplatsil Primorje vastu 2:0 võiduga neli liigamängu vältanud võiduta seeria, mille jooksul viigistati ja kaotati kaks kohtumist. Mängu kirstunaela lõi 90+2. minutil 24-aastane Tamm, kes sekkus pingilt 73. minutil, kirjutab Soccernet.ee.

Kohaliku meedia teatel kõmmutas karistusalas hea positsiooni valinud eestlane vasakult äärelt tulnud tsenderduse võrku. Sel hooajal rohkem vahetusründaja rollis olnud Tamme jaoks oli see esimeseks liigaväravaks.

Pea kuu aega kestnud võidupõuale joone alla tõmmanud Olimpija asub 21 punktiga viiendal kohal. Ljubljana klubi konkurendi Koperi ridades palliv Bogdan Vaštšuk puudus koosseisust, kui ta leivaisa võitis 3:2 Murat.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:25

Tamm lõi koondisepausi eel Sloveenias hooaja esimese värava

08:04

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallimeistriks kroonitakse Flora või Levadia?

07.11

Konverentsiliiga mängul oli ametis kuus Eesti kohtunikku

07.11

EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

07.11

Hunt otsustavast päevast Premium liigas: närvide mängu on mitmel tasandil

07.11

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

07.11

Türgi jalgpall ägab kihlveopettuste küüsis

06.11

Saarma ja Sinjavski klubid langesid Tšehhi karikasarjas välja

06.11

Henn avaldas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuisteks mängudeks

06.11

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

sport.err.ee uudised

10:09

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

09:48

Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

09:25

Tamm lõi koondisepausi eel Sloveenias hooaja esimese värava

08:52

RALLIBLOGI | Ogier kindlustas publikukatseks esikohta, Tänak viies Uuendatud

08:46

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

08:26

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

08:04

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallimeistriks kroonitakse Flora või Levadia?

07.11

Konverentsiliiga mängul oli ametis kuus Eesti kohtunikku

07.11

EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

07.11

ETV spordisaade, 7. november

07.11

Hunt otsustavast päevast Premium liigas: närvide mängu on mitmel tasandil

07.11

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

07.11

Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

07.11

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

07.11

Viimsist ei olnud võõrsil Ventspilsile vastast

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

07.11

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

07.11

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

07.11

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

07.11

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

loetumad

08:52

RALLIBLOGI | Ogier kindlustas publikukatseks esikohta, Tänak viies Uuendatud

07.11

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

07.11

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

07.11

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

07.11

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

07.11

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

07.11

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

07.11

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo