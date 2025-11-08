X!

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallimeistriks kroonitakse Flora või Levadia?

Premium liiga
{{1762581840000 | amCalendar}}
Premium liiga

Tänavune Eesti jalgpallimeister selgub täna kell 12.30 algavas Premium liiga viimases voorus. Pärnu Vapruse ja FC Flora mängu näeb otseülekandes ETV-st, ETV2 näitab otse Harju JK Laagri ja FCI Levadia kohtumist. Mõlema mängu otsepilti näeb ka selle uudise seest. Pärnu ja Flora mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson ning stuudios on Aet Süvari, Harju - Levadia mängu kommentaatoriteks on Joel-Rasmus Remmel ja Joel Indermitte ning stuudios on Debora Saarnak.

Harju JK Laagri - FCI Levadia mängu otseülekanne:

Enne mänge:

Floral on viimase vooru eel 79 ning tiitlikaitsjal Levadial 78 punkti. Valem on lihtne: kui Flora Pärnus sealse Vapruse alistab, on karikas nende, florakate viigi või kaotuse korral kaitseks Levadia Laagris võites tiitlit.

Flora on Vapruse 19 omavahelisest mängust alistanud 16-s, sealjuures on kaks viimast kohtumist lõppenud Flora 3:0 võiduga, aga hooaja alguses üllatas Vaprus Sportland Arenal 1:0 võiduga.

"Pärnu on sel hooajal väga hästi mänginud ja kõiki üllatanud. Nad on näidanud head meeskonnavaimu ja distsipliini, nii et me kindlasti ei alahinda neid," kommenteeris kohtumise eel Flora ründaja Rauno Alliku. "Tuleb raske mäng, aga meil on laupäeval ainult üks eesmärk ja selle saavutamiseks peame kõik väljakule jätma."

Igal juhul võitu vajav Levadia pole Harju Laagri vastu tänavu midagi juhuse hooleks jätnud: kõik kolm omavahelist mängu on võidetud koondskooriga 9:0. "Peame keskenduma oma töö tegemisele – võtma kolm punkti ja seejärel ootama Pärnu mängu tulemust. Ma usaldan Pärnu professionaalsust. Ja ma usun endiselt, et meist saavad meistrid," tõdes Levadia peatreener Curro Torres.

Tallinna Kalev langeb igal juhul esiliigasse, aga lahtine on veel ka see, kes lõpetab nende ees üheksandana ehk kohtub Viimsiga üleminekumängudel. Viimase vooru eel on Kuressaarel 28 ja Tartu Tammekal 27 punkti. Kuressaare sõidab külla Kalevile, Tammeka võõrustab Narva Transi.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga uudised

12:09

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallimeistriks kroonitakse Flora või Levadia? Uuendatud

07.11

EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

07.11

Hunt otsustavast päevast Premium liigas: närvide mängu on mitmel tasandil

04.11

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

04.11

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

02.11

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali

02.11

Torres: loodame Pärnu peale!

02.11

VIDEO | Levadia lõi Narvas Transile neli vastuseta väravat

01.11

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

30.10

FC Kuressaare kauaaegne tugitala lõpetab karjääri

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

12:08

Levandi teenis Riias kindla esikoha, Langerbaur neljas

11:22

Tiitlikaitsja TalTech tõusis naiste meistriliigas kolmandaks

11:05

Ogier kindlustas Evansi ees esikohta, Tänak jätkab viiendal kohal Uuendatud

10:50

Žalgiris taastas neljanda järjestikuse võiduga Euroliiga liidrikoha

10:09

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

09:48

Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

09:25

Tamm lõi koondisepausi eel Sloveenias hooaja esimese värava

08:46

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

08:26

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

12:09

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallimeistriks kroonitakse Flora või Levadia? Uuendatud

07.11

Konverentsiliiga mängul oli ametis kuus Eesti kohtunikku

07.11

EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

07.11

ETV spordisaade, 7. november

07.11

Hunt otsustavast päevast Premium liigas: närvide mängu on mitmel tasandil

07.11

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo