VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallimeistriks kroonitakse Flora või Levadia?

Tänavune Eesti jalgpallimeister selgub täna kell 12.30 algavas Premium liiga viimases voorus. Pärnu Vapruse ja FC Flora mängu näeb otseülekandes ETV-st, ETV2 näitab otse Harju JK Laagri ja FCI Levadia kohtumist. Mõlema mängu otsepilti näeb ka selle uudise seest. Pärnu ja Flora mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson ning stuudios on Aet Süvari, Harju - Levadia mängu kommentaatoriteks on Joel-Rasmus Remmel ja Joel Indermitte ning stuudios on Debora Saarnak.

Harju JK Laagri - FCI Levadia mängu otseülekanne:

Enne mänge:

Floral on viimase vooru eel 79 ning tiitlikaitsjal Levadial 78 punkti. Valem on lihtne: kui Flora Pärnus sealse Vapruse alistab, on karikas nende, florakate viigi või kaotuse korral kaitseks Levadia Laagris võites tiitlit.

Flora on Vapruse 19 omavahelisest mängust alistanud 16-s, sealjuures on kaks viimast kohtumist lõppenud Flora 3:0 võiduga, aga hooaja alguses üllatas Vaprus Sportland Arenal 1:0 võiduga.

"Pärnu on sel hooajal väga hästi mänginud ja kõiki üllatanud. Nad on näidanud head meeskonnavaimu ja distsipliini, nii et me kindlasti ei alahinda neid," kommenteeris kohtumise eel Flora ründaja Rauno Alliku. "Tuleb raske mäng, aga meil on laupäeval ainult üks eesmärk ja selle saavutamiseks peame kõik väljakule jätma."

Igal juhul võitu vajav Levadia pole Harju Laagri vastu tänavu midagi juhuse hooleks jätnud: kõik kolm omavahelist mängu on võidetud koondskooriga 9:0. "Peame keskenduma oma töö tegemisele – võtma kolm punkti ja seejärel ootama Pärnu mängu tulemust. Ma usaldan Pärnu professionaalsust. Ja ma usun endiselt, et meist saavad meistrid," tõdes Levadia peatreener Curro Torres.

Tallinna Kalev langeb igal juhul esiliigasse, aga lahtine on veel ka see, kes lõpetab nende ees üheksandana ehk kohtub Viimsiga üleminekumängudel. Viimase vooru eel on Kuressaarel 28 ja Tartu Tammekal 27 punkti. Kuressaare sõidab külla Kalevile, Tammeka võõrustab Narva Transi.