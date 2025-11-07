Konverentsiliiga mängul oli ametis kuus Eesti kohtunikku

Jalgpalli Konverentsiliiga neljapäevasel mängul Praha Sparta ning Czestochowa Rakowi vahel oli ametis kuus Eesti kohtunikku.

Tšehhi pealinnas toimunud mängu peakohtunik oli Joonas Jaanovits, abikohtunikena tegutsesid Aron Härsing ja Veiko Mõtsnik, neljas kohtunik oli Kevin Kaivoja ning videoruumis tegutsesid Marko Liiva ning Juri Frischer.

Matš lõppes väravateta viigiga ning Jaanovits näitas ühte kollast kaarti, mille teenis Poola klubi jalgpallur Bogdan Racovitan.

UEFA noorte liigas teenindas Eesti kohtunike trio sel nädalal Pariisi Saint-Germaini ja Müncheni Bayerni mängu. Peakohtunuks oli Karl Koppel, abikohtunikeks Riivo Stolts ja Thor Vaas.

Nädala keskel peetud UEFA Meistrite liiga kohtumisel Milano Interi ja Qairati vahel tegutses UEFA delegaadina Raili-Raine Ellermaa.

Delegaat on vastaval mängul UEFA kõrgeim esindaja, kelle ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.