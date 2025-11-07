X!

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

Tennis
Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Kreekas Ateenas jätkuval ATP 250 kategooria tenniseturniiril jõudsid reedel finaali endine maailma esireket Novak Djokovic ning finaalturniiri piletit jahtiv Lorenzo Musetti.

Hiljuti koos perekonnaga Kreekasse kolinud ja ühtlasi oma perekondliku ATP turniiri Belgradist Ateenasse üle viinud Djokovic (ATP 5.) oli tunni ja 20 minutiga 6:3, 6:4 üle sakslasest Yannick Hanfmannist.

Üheksa ässa servinud serblane tõrjus sakslase ainsa murdepalli ja võitis oma esimeselt servilt 74 protsenti punktidest, oma kuuest murdevõimalusest realiseeris ta kolm.

"Aitäh, et olete selle suurepärase areeni taas täitnud," tänas Djokovic publikut 2004. aastal olümpiamänge võõrustanud OAKA sisehallis. "See on mu kolmas mäng peaväljakul, aga iga kord siia astudes olen lummatud. Olen mänginud maailma kõige ilusamatel siseareenidel, aga see siin kuulub kindlasti esikolmikusse."

Karjääri 101. tiitlist lahutab Djokovici laupäevases finaalis maailma üheksas reket Lorenzo Musetti, kes peab serblase alistama, kui tahab viimase mehena pääseda Torinos toimuvale ATP finaalturniirile.

Reedeses poolfinaalis rassis itaallane Sebastian Korda (ATP 52.) vastu ligi kaks ja pool tundi, enne kui teenis 6:0, 5:7, 7:5 võidu. Sealjuures kestis avasett vaid 21 minutit: USA tennisist võitis oma esimeselt servilt vaid kaks punkti, aga oli siis teises setis oluliselt parem ning võitis pärast seitsmenda, servigeimi kaotamist ülejäänud viiest geimist neli. Otsustavas setis päästis Musetti seisul 4:5 ühe Korda matšpalli ning murdis siis kohe ise.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

21:39

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

21:22

Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

18:26

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

06.11

Glinka jõudis Challengeri turniiril veerandfinaali

06.11

WTA finaalturniiril said paika poolfinaalide paarid

06.11

Johannes Seemani ja tema paarilise võiduseeria katkes

06.11

Kristjan Tamm pääses paarismängus Challengeri poolfinaali

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

05.11

Tamm pääses paarismängus veerandfinaali

05.11

Venus Williamsi karjääril ei paista veel lõppu

05.11

Djokovic sai viimaks Tabilost jagu

05.11

Glinka jõudis Challengeri turniiril teise ringi

04.11

Sabalenka alistas Pegula kolmes setis, Gauff säilitas edasipääsulootuse

04.11

Seeman ja Strombachs jätkasid Monastiris võiduseeriat

04.11

Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile geimigi kaotamata

multimeedia

sport.err.ee uudised

23:24

Konverentsiliiga mängul oli ametis kuus Eesti kohtunikku

22:57

EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

22:31

ETV spordisaade, 7. november

22:08

Hunt otsustavast päevast Premium liigas: närvide mängu on mitmel tasandil

21:39

Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

21:22

Aasta parimateks tennisistideks nimetati Lajal ja Malõgina

20:59

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

20:24

Viimsist ei olnud võõrsil Ventspilsile vastast

19:42

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

18:57

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

18:26

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

17:57

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

17:04

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

16:50

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

16:11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

15:14

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

14:47

Raul Rebane: kollektiivse hulluksminemise anatoomia

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

loetumad

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

16:50

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

17:04

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo