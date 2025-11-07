Matšpalli päästnud Musettit lahutab finaalturniirist veel vaid Djokovic

Hiljuti koos perekonnaga Kreekasse kolinud ja ühtlasi oma perekondliku ATP turniiri Belgradist Ateenasse üle viinud Djokovic (ATP 5.) oli tunni ja 20 minutiga 6:3, 6:4 üle sakslasest Yannick Hanfmannist.

Üheksa ässa servinud serblane tõrjus sakslase ainsa murdepalli ja võitis oma esimeselt servilt 74 protsenti punktidest, oma kuuest murdevõimalusest realiseeris ta kolm.

"Aitäh, et olete selle suurepärase areeni taas täitnud," tänas Djokovic publikut 2004. aastal olümpiamänge võõrustanud OAKA sisehallis. "See on mu kolmas mäng peaväljakul, aga iga kord siia astudes olen lummatud. Olen mänginud maailma kõige ilusamatel siseareenidel, aga see siin kuulub kindlasti esikolmikusse."

Karjääri 101. tiitlist lahutab Djokovici laupäevases finaalis maailma üheksas reket Lorenzo Musetti, kes peab serblase alistama, kui tahab viimase mehena pääseda Torinos toimuvale ATP finaalturniirile.

Reedeses poolfinaalis rassis itaallane Sebastian Korda (ATP 52.) vastu ligi kaks ja pool tundi, enne kui teenis 6:0, 5:7, 7:5 võidu. Sealjuures kestis avasett vaid 21 minutit: USA tennisist võitis oma esimeselt servilt vaid kaks punkti, aga oli siis teises setis oluliselt parem ning võitis pärast seitsmenda, servigeimi kaotamist ülejäänud viiest geimist neli. Otsustavas setis päästis Musetti seisul 4:5 ühe Korda matšpalli ning murdis siis kohe ise.