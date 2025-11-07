X!

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

Autoralli
Leinaküünal
Leinaküünal Autor/allikas: CHIRAG K/Unsplash
Autoralli

Neljapäeval suri 78 aasta vanuselt kauaaegne Eesti Autospordi Liidu rallikomitee liige ja kohtunik Juhan Mänd (08.01.1947 – 06.11.2025​).

Juhan Mänd leidis tee autospordi juurde 1979. aastal, mil alustas võistlemist autoorienteerumises ja jätkas hiljem edukalt ka autorallis kaardilugejana, kirjutab Eesti Autospordi Liit.

Lõpetanud aktiivse autosportlase karjääri, asus Mänd 1990. aastal tööle Eesti Autospordi Liidu sekretariaati, kus töötas 1995. aastani. Hiljem jätkas ta aktiivselt osalemist rallikomitee, apellatsioonikomisjoni ja erinevate võistluste žüriide töös, toimetas reegleid ja koolitas kohtunikke.

Juhan Mänd oli edukas rallisportlane. Aleksander Vardakovi kaardilugejana saavutas ta 1985. aastal autoralli Eesti meistrivõistlustel teise koha. Ka 1987. aasta Eesti meistrivõistlustel võitis ta hõbeda, olles Vello Lehtpuu kaardilugejaks. 1986. ja 1987. aastal saavutas ekipaaž Vello Lehtpuu - Juhan Mänd klassivõidu Vana Tooma rallil. 1986. aastal tuli klassivõit ka Paide rallilt, 1987. aastal ka Lada rallilt.

Toimetaja: ERR Sport

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

20:59

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

27.10

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

20.10

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

19.10

Paltser: Tänakul eelmise aasta autoga ikka väga tugev tulemus

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda

19.10

Laupäeval katkestanud Ogier püsis tiitliheitluses, Toyota sai MM-tiitli

19.10

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

18.10

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

17.10

Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

sport.err.ee uudised

20:59

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

20:24

Viimsist ei olnud võõrsil Ventspilsile vastast

19:42

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

18:57

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

18:26

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

17:57

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

17:04

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

16:50

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

16:11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

15:14

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

14:47

Raul Rebane: kollektiivse hulluksminemise anatoomia

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

13:38

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

12:36

Olümpiakomitee premeerib U-23 MM-il medali võitnud Richard Karelsoni

12:22

Ratsaliit lubab venelased tagasi, Põhja- ja Baltimaad protestivad

11:35

Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

11:12

Türgi jalgpall ägab kihlveopettuste küüsis

loetumad

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

16:50

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo