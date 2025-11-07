Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

Juhan Mänd leidis tee autospordi juurde 1979. aastal, mil alustas võistlemist autoorienteerumises ja jätkas hiljem edukalt ka autorallis kaardilugejana, kirjutab Eesti Autospordi Liit.

Lõpetanud aktiivse autosportlase karjääri, asus Mänd 1990. aastal tööle Eesti Autospordi Liidu sekretariaati, kus töötas 1995. aastani. Hiljem jätkas ta aktiivselt osalemist rallikomitee, apellatsioonikomisjoni ja erinevate võistluste žüriide töös, toimetas reegleid ja koolitas kohtunikke.

Juhan Mänd oli edukas rallisportlane. Aleksander Vardakovi kaardilugejana saavutas ta 1985. aastal autoralli Eesti meistrivõistlustel teise koha. Ka 1987. aasta Eesti meistrivõistlustel võitis ta hõbeda, olles Vello Lehtpuu kaardilugejaks. 1986. ja 1987. aastal saavutas ekipaaž Vello Lehtpuu - Juhan Mänd klassivõidu Vana Tooma rallil. 1986. aastal tuli klassivõit ka Paide rallilt, 1987. aastal ka Lada rallilt.