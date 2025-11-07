Viimsist ei olnud võõrsil Ventspilsile vastast

Kodumeeskond pani 600 pealtvaataja ees oma paremuse maksma juba avapoolajal, kui võitis esimese veerandaja 31:17 ning läks pikale vaheajale 29-punktilises eduseisus. Vahepeal ka 37-punktiliseks suurenenud kaotusseisu suutis Viimsi otsustaval veerandajal kahandada ka 20 punktile, kui viskas teisel poolajal kokku 55 punkti.

Ventspils võitis lauavõitluse 45:28, sealjuures võeti ründelauast 17 palli ning koguti 22 teise võimaluse punkti. 51-protsendiliselt viskeid tabanud Viimsi tegi 16 pallikaotust, mille pealt teenis kodumeeskond 18 punkti.

Üheksast viskest seitse tabanud Kevin Baker kogus 18 punkti ja üheksa lauapalli, Kaspar Kuusmaa lisas 16 ja Jorgen Rikberg 15 punkti. Ventspilsi ridades jõudsid kahekohalise punktisummani lausa seitse meest, Edvards Mežulis viskas üleplatsimehena 22 punkti ja endine Läti koondislane Arturs Ausejs lisas 21 punkti.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Ventspilsil on tabelis neli võitu ja kolm kaotust, millega ollakse Kalev/Cramo järel kuuendal kohal. Neljas järjestikune kaotus tähendab Viimsile 1-6 saldot.