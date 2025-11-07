Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

Eesti tennise aastalõputurniiril Kapitel Masters mängiti reedel poolfinaalid ja naistest jõudsid laupäevasesse finaali Eesti esireket Elena Malõgina ning 13-aastane Elizaveta Anikina, meestest Henry Ink ja Edwin Averjanov.

Kuigi nelja naise turniiril oli teisena asetatud Gerda Reinaru, võis temaga kohtunud Anikinat pidada kergeks favoriidiks, kirjutab tenniseliit päeva kokkuvõttes. Kohtumise algul oli Reinaru hädas ründelöökide realiseerimisega ning Anikina läks murdega ette, aga seisul 4:3 mängis halva servigeimi ja tabloole tuli viik. Seti lõpus mängu kvaliteet paranes ja mõlemad mängisid oma servi kindlalt, aga tie-break'is oli Anikina ülekaal üsna selge 7:2.

Teises setis oli Anikina murdega taas ees, aga tal polnud kerge edu hoida, sest esimese servi protsent jättis soovida: ametliku statistika järgi oli see 38. Kuid nagu mängu alguseski, ei kasutanud Reinaru kõiki võimalusi ära ja murdepallidel mängis Anikina ka tunduvalt paremini kui "tavalistel" punktidel. Nii sai 13-aastane tulevikulootus 7:6, 6:3 võidu.

Naiste teises poolfinaalis oli Malõgina ülekaal Marie Johanna Lapimaa vastu ülekaalukas, ehkki pärast esimese seti kiiret 4:0 edu läksid geimid pikemaks ja tasavägisemaks. Lapimaa teenis ka geime ja lõpuks oli Malõgina võidutulemus 6:2, 6:1.

Meeste turniiril sündis aga üllatus, kui Henry Ink alistas esimesena asetatud Sten Hiiesalu, tänavuste Eesti meistrivõistluste finalisti, 6:4, 1:6, 6:4. Teises setis kaotas Hiiesalu avageimis oma servi, aga siis võitis kuus geimi järjest ja tundus, et favoriit võtab oma. Aga Ink läks otsustavas setis 3:0 ette ja kuigi ta andis murde tagasi, suutis lõpus uuesti murda ja võita. Ink oli suvel Eesti meistrivõistluste pronks ja segapaarismängu hõbe, aga ometi oli ta tookord poolfinaalis Hiiesalule kaotanud 0:6, 2:6, 2:6.

Teises poolfinaalis alistas noorteklassis viimasel ajal häid võite saanud Edwin Averjanov Carl Bret Parko 6:2, 6:2. Nii suur võit on ehk veidi ootamatu, aga sarnaselt Reinarule mängib Parko ainult Eestis, samas kui noored löövad kaasa rahvusvahelistel turniiridel.

Finaalid algavad laupäeval Tallink Tennisekeskuses kell 12. Esmalt peetakse naiste finaal ja seejärel selgitavad võitja mehed.