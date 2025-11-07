Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

Jalgpallifännid kogusid tänavu LHV Jalgpallikaardiga tehtud maksetelt Eesti jalgpalli heaks rekordilised 192 154 eurot, mida on 16 protsenti enam kui aasta tagasi. Toetussummad jõuavad 141 jalgpalliklubini novembri jooksul.

"Tänavu koguti klubidele pea 28 000 eurot rohkem kui mullu ja on muljetavaldav tõdeda, kuidas argiostud on kasvanud ligi 200 000 euro suuruseks toetuseks. Iga makse on nagu väike fännilipp, mis lehvib oma klubi värvides," ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel. "Eesti jalgpallil on tõeliselt pühendunud kogukond ja oleme uhked, et saame seda jõudu võimendada," lisas ta.

"On rõõmustav näha, kuidas toetussumma on kasvanud järjepidevalt juba 14 aastat," tõdes Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. "See on tunnistus sellest, et väikestest tegudest saab kasvada midagi suurt ja püsivat – midagi, mis aitab klubidel areneda, noori treenida ja jalgpallikogukonda kokku tuua. Ainuüksi viimase kolme aastaga on Jalgpallikaardi abil jõudnud klubideni üle poole miljoni euro."

Klubide arvestuses panustasid suurima summaga Tallinna FC Flora poolehoidjad, kelle ostudelt kogunes klubi toetuseks 11 318 eurot. Järgnesid Tartu JK Tammeka (9969 eurot) ja JK Tallinna Kalev (6795 eurot). Eesti Jalgpalli Liidule kogusid vutifännid aastaga 20 379 eurot.

Kokku on LHV Jalgpallikaardi kasutajaid 7649, kes suunavad oma toetused 141 klubile üle kogu Eesti.

LHV jalgpallikaart on ametlik Eesti jalgpalli fännikaart, millega tehtud ostudelt maksab LHV Pank 10 senti kaardiomaniku valitud jalgpalliklubi toetuseks. Eesti koondise kodumängude täishinnaga pääsmetele kehtib 10% soodustus ning noortekoondiste kodumängudele on sissepääs tasuta. Jalgpallikaarti on võimalik tellida ka virtuaalsena.

Suurima toetussummaga klubid 2025. aastal:

Tallinna FC Flora 11 318,70 eurot

Tartu JK Tammeka 9969,70 eurot

JK Tallinna Kalev 6795,60 eurot

Nõmme Kalju FC 5812,90 eurot

FC Elva 5603,70 eurot

FC Nõmme United 5530,10 eurot

Viimsi JK 5494,60 eurot

Pärnu JK Vaprus 5202,90 eurot

Paide Linnameeskond 4653,20 eurot

Viljandi JK Tulevik 4428,40 eurot

LHV toetab Eesti Jalgpalli Liitu ja Eesti rahvuskoondist alates 2010. aastast.