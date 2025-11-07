X!

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

Jalgpall
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia.
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Jalgpallifännid kogusid tänavu LHV Jalgpallikaardiga tehtud maksetelt Eesti jalgpalli heaks rekordilised 192 154 eurot, mida on 16 protsenti enam kui aasta tagasi. Toetussummad jõuavad 141 jalgpalliklubini novembri jooksul.

"Tänavu koguti klubidele pea 28 000 eurot rohkem kui mullu ja on muljetavaldav tõdeda, kuidas argiostud on kasvanud ligi 200 000 euro suuruseks toetuseks. Iga makse on nagu väike fännilipp, mis lehvib oma klubi värvides," ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel. "Eesti jalgpallil on tõeliselt pühendunud kogukond ja oleme uhked, et saame seda jõudu võimendada," lisas ta.

"On rõõmustav näha, kuidas toetussumma on kasvanud järjepidevalt juba 14 aastat," tõdes Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. "See on tunnistus sellest, et väikestest tegudest saab kasvada midagi suurt ja püsivat – midagi, mis aitab klubidel areneda, noori treenida ja jalgpallikogukonda kokku tuua. Ainuüksi viimase kolme aastaga on Jalgpallikaardi abil jõudnud klubideni üle poole miljoni euro."

Klubide arvestuses panustasid suurima summaga Tallinna FC Flora poolehoidjad, kelle ostudelt kogunes klubi toetuseks 11 318 eurot. Järgnesid Tartu JK Tammeka (9969 eurot) ja JK Tallinna Kalev (6795 eurot). Eesti Jalgpalli Liidule kogusid vutifännid aastaga 20 379 eurot. 

Kokku on LHV Jalgpallikaardi kasutajaid 7649, kes suunavad oma toetused 141 klubile üle kogu Eesti.

LHV jalgpallikaart on ametlik Eesti jalgpalli fännikaart, millega tehtud ostudelt maksab LHV Pank 10 senti kaardiomaniku valitud jalgpalliklubi toetuseks. Eesti koondise kodumängude täishinnaga pääsmetele kehtib 10% soodustus ning noortekoondiste kodumängudele on sissepääs tasuta. Jalgpallikaarti on võimalik tellida ka virtuaalsena.

Suurima toetussummaga klubid 2025. aastal:

Tallinna FC Flora 11 318,70 eurot
Tartu JK Tammeka 9969,70 eurot
JK Tallinna Kalev 6795,60 eurot
Nõmme Kalju FC 5812,90 eurot
FC Elva 5603,70 eurot
FC Nõmme United 5530,10 eurot
Viimsi JK 5494,60 eurot
Pärnu JK Vaprus 5202,90 eurot
Paide Linnameeskond 4653,20 eurot
Viljandi JK Tulevik 4428,40 eurot
LHV toetab Eesti Jalgpalli Liitu ja Eesti rahvuskoondist alates 2010. aastast.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:57

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

11:12

Türgi jalgpall ägab kihlveopettuste küüsis

06.11

Saarma ja Sinjavski klubid langesid Tšehhi karikasarjas välja

06.11

Henn avaldas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuisteks mängudeks

06.11

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

05.11

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

05.11

Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

05.11

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

05.11

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

05.11

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

sport.err.ee uudised

18:26

Esireket Malõgina kohtub aastalõputurniiri finaalis 13-aastase Anikinaga

17:57

Fännitoetus tõi Eesti jalgpalliklubidele tänavu ligi 200 000 eurot

17:04

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

16:50

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

16:11

Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

15:56

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

15:14

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

14:47

Raul Rebane: kollektiivse hulluksminemise anatoomia

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

13:38

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

12:36

Olümpiakomitee premeerib U-23 MM-il medali võitnud Richard Karelsoni

12:22

Ratsaliit lubab venelased tagasi, Põhja- ja Baltimaad protestivad

11:35

Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

11:12

Türgi jalgpall ägab kihlveopettuste küüsis

10:35

VIDEO | Vanameister Crosby on alustanud hooaega teravalt

10:14

Karikavõistlustel jõudis viimasena poolfinaali Selver x TalTech

10:10

Spordipsühholoog: vigastatud sportlane vajab tuge sama palju kui võistlejad

10:01

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

loetumad

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

14:37

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

06.11

Äsja tähtsa tähiseni jõudnud NFL-i mängija suri vaid 24-aastaselt

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo