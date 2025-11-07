Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

43-aastane Parker on varasemalt avaldanud huvi töötada ühel päeval NBA meeskonna peatreenerina ja on alustanud ka erialase hariduse omandamist.

"Ma rääkisin oma uuest karjääri palju isaga - ja kuidas ma peaksin seda alustama. Meile mõlemale tundus loogiline Prantsusmaa rahvuskoondis, täpsemalt noortekoondis," tunnistas ta ajalehele L'Equipe.

"Nii et ma esitasin avalduse U-17 koondise peatreeneri kohale. Ja sümboolselt - oma isa sünnipäeval ehk 15. oktoobril [Tony Parkeri isa suri 5. oktoobril] helistas mulle Prantsusmaa korvpalliliit ja ütles, et sain selle koha."

Parkeri ülesandeks saab koondise ettevalmistamine ja juhendamine järgmisel aastal Türgis toimuval omaealiste MM-finaalturniiril.

Parker võitis karjääri jooksul San Antonio Spursiga neli NBA meistritiitlit, korra valiti ka finaalseeria kõige väärtusliikumaks mängijaks. Ühtekokku pidas prantslane liigas 1254 põhihooaja kohtumist, viskas keskmiselt 15,5 punkti ja jagas 5,6 tulemuslikku söötu mängus. Tema mängijanumber "9" on klubis külmutatud.

Prantsusmaa koondisega tuli ta 2013. aastal Euroopa meistriks ja jõudis veel kolmel korral medalile. 2013. aastal valiti ta ka turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.