Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

Serhi Dubovõk
Serhi Dubovõk Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar / SK Tapa
Eesti meeste käsipalli meistriliiga neljapäeval peetud kohtumises sai Viljandi HC võõrsil oodatud 29:27 (17:16) võidu SK Tapa/Kaitseväe meeskonna üle.

Kohtumine kulges algusest lõpuni tasavägiselt ja võitja otsustati alles viimase paari minuti jooksul. Tekkinud arvulises ülekaalus viskasid väravad Viljandi mängijad Kristo Voika ja Serhi Dubovõk.

Kokkuvõttes olid Viljandi resultatiivsemad Ott Varik üheksa ja Hendrik Koks viie tabamusega. Tapa eest sai Marcus Rättel parimana kirja seitse tabamust. "Kohutavalt kahju on," sõnas Tapa väravavaht Madis Valgu, kes tegi 15 tõrjet. "Selliseid võite oleks väga vaja ära võtta."

"Aga ega tegelikult mängupildi kohta väga palju paha öelda ei saa. Võitlust oli meie silmades palju, natukene oleks periooditi pidanud olema kaitses agressiivsemad, aga mis teha, tuleb järgmine kord paremad olla."

Päev varem toimunud mängudes kaotas HC Viimsi/Alexela kodus Põlva Servitile 18:38 ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper samuti kodus Mistrale 27:28.

Meistriliigat juhib 11 punktiga kuuest mängust Mistra. Järgnevad Serviti üheksa (viiest mängust), Viljandi kuue (5), Kehra nelja (6), Tapa kolme (6) ja Viimsi ühe punktiga (6).

Toimetaja: Siim Boikov

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

