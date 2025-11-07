Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

Veerandfinaalseeria avavaatuses võttis mõnevõrra üllatuslikult 3:0 võidu esiliigas mängiv Peetri Võrkpalliklubi, mistõttu oli kuuekordne karikavõitja ja eelmisel hooajal finaali jõudnud TalTech raskes seisus, ent suutis kodupubliku abiga olukorrast võitjana väljuda, vahendab Volley.ee.

Mänguvõit tuli kindlalt 3:0 (25:19, 25:19, 25:16) ja edasipääsu otsustanud kuldses geimis võttis TalTech 15:9 võidu.

Maren Mõrd panustas võitu 22 ja Rebecca Pent 16 punkti. Kuue blokipunktiga säranud Sirli Tänav, Anu Talvar ja Sigrit Tänav igaüks võrdselt kümme punkti. Mõrd oli parim ka pluss-miinus arvestuses, jäädes 19-ga plussi.

Kaotajate poolel jõudis ainsana kahekohalise resultaadini Piret Prangel, kes lõpetas vastasseisu kümne punktiga. Triin Tibar lisas üheksa punkti.

TalTech oli selgelt parem nii rünnakul kui blokis, realiseerides punktiks 46% rünnakutest ja kogudes üheksa blokipunkti. Peetri naiskonna rünnakuefektiivsuseks kujunes 29% ja blokis koguti kolm punkti.

Poolfinaalis läheb TalTech suure tõenäosusega vastamisi tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viastoniga, kui Rae naiskond võitis veerandfinaalseeria esimeses mängus Viljandi Metalli 3:0 tulemusega. Korduskohtumine on kavas 8. novembril kell 13 Jüri spordihoones.

Kolmapäeval kindlustas esimesena poolfinaalkoha Audentese SG.