X!

Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

Võrkpall
Võrkpall
Võrkpall Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpall

TalTech/Nordaid võitis võrkpalli naiste Eesti karikavõistluste veerandfinaalseerias kuldse geimi ja tagas sellega koha poolfinaalis.

Veerandfinaalseeria avavaatuses võttis mõnevõrra üllatuslikult 3:0 võidu esiliigas mängiv Peetri Võrkpalliklubi, mistõttu oli kuuekordne karikavõitja ja eelmisel hooajal finaali jõudnud TalTech raskes seisus, ent suutis kodupubliku abiga olukorrast võitjana väljuda, vahendab Volley.ee.

Mänguvõit tuli kindlalt 3:0 (25:19, 25:19, 25:16) ja edasipääsu otsustanud kuldses geimis võttis TalTech 15:9 võidu.

Maren Mõrd panustas võitu 22 ja Rebecca Pent 16 punkti. Kuue blokipunktiga säranud Sirli Tänav, Anu Talvar ja Sigrit Tänav igaüks võrdselt kümme punkti. Mõrd oli parim ka pluss-miinus arvestuses, jäädes 19-ga plussi.

Kaotajate poolel jõudis ainsana kahekohalise resultaadini Piret Prangel, kes lõpetas vastasseisu kümne punktiga. Triin Tibar lisas üheksa punkti.

TalTech oli selgelt parem nii rünnakul kui blokis, realiseerides punktiks 46% rünnakutest ja kogudes üheksa blokipunkti. Peetri naiskonna rünnakuefektiivsuseks kujunes 29% ja blokis koguti kolm punkti.

Poolfinaalis läheb TalTech suure tõenäosusega vastamisi tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viastoniga, kui Rae naiskond võitis veerandfinaalseeria esimeses mängus Viljandi Metalli 3:0 tulemusega. Korduskohtumine on kavas 8. novembril kell 13 Jüri spordihoones.

Kolmapäeval kindlustas esimesena poolfinaalkoha Audentese SG.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

11:35

Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

10:14

Karikavõistlustel jõudis viimasena poolfinaali Selver x TalTech

06.11

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

06.11

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng! Uuendatud

06.11

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

06.11

Pärnu VK lülitas karikavõistlustel Audentese konkurentsist

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

03.11

Oliver Venno tuli Kuveidi karikavõitjaks

03.11

Barrus ja Bigbank pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

03.11

Selveri diagonaalis nähakse suurt potentsiaali: materjal on olemas

02.11

Rae Spordikool läheb euromängule võidu pealt

02.11

Punase laterna alistanud Selver kerkis Balti liigas teiseks

videod

sport.err.ee uudised

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

12:36

Olümpiakomitee premeerib U-23 MM-il medali võitnud Richard Karelsoni

12:22

Ratsaliit lubab venelased tagasi, Põhja- ja Baltimaad protestivad

11:35

Kuldses geimis domineerinud TalTech/Nordaid kindlustas koha poolfinaalis

11:12

Türgi jalgpall ägab kihlveopettuste küüsis

10:35

VIDEO | Vanameister Crosby on alustanud hooaega teravalt

10:14

Karikavõistlustel jõudis viimasena poolfinaali Selver x TalTech

10:10

Spordipsühholoog: vigastatud sportlane vajab tuge sama palju kui võistlejad

10:01

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

09:29

Eesti vehklemine sai uue juhi

08:55

Simon sai alaliidult tingimisi karistuse ja säilitas olümpiaunistuse

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

loetumad

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

06.11

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

06.11

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

06.11

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

06.11

Äsja tähtsa tähiseni jõudnud NFL-i mängija suri vaid 24-aastaselt

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

06.11

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng! Uuendatud

06.11

WTA finaalturniiril said paika poolfinaalide paarid

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo