VIDEO | Vanameister Crosby on alustanud hooaega teravalt

Jäähoki
Sidney Crosby
Sidney Crosby Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Kanada hokilegend Sidney Crosby viskas kaks väravat ja aitas Pittsburgh Penguinsi kodus 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) võiduni Washington Capitalsi üle.

39-aastane Crosby pani võidule aluse avakolmandikul, realiseerides kahel korral arvulise ülekaalu. Äsja esimese NHL-i mängijana 900. väravani jõudnud vastaste täht Aleksandr Ovetškin andis järgmisel perioodil küll kahele väravale söödu, aga ise oma tabamuste hulka ei suurendanud.

Kuigi Washington jõudis 0:3 kaotusseisust viigini 3:3, siis viimasel perioodil realiseeris arvulise ülekaalu ka Bryan Rust (Pittsburgh) ja lõppseisu vormistas juba tühja puuri Connor Dewar.

Crosby hooaja hea algus tähendab aga, et veteranil on koos juba 11 väravat, mis annab talle vastavas edetabelis liidrikoha jagamise. Sama palju on kirjas ka Anaheimi mängijail Cutter Gauthier'l.

21-aastane Gauthier oli ka ise neljapäeval korra täpne, kui aitas oma klubi võõrsil 7:5 (0:2, 4:1, 3:2) võidule Dallas Starsi üle. Tegemist oli Anaheimi viienda võiduga järjest.

Viienda võidu järjest sai ka Boston Bruins, kes oli kodus üle Ottawa Senatorsist 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Kuus sekundit enne lisaaja lõppu viskas otsustava tabamuse Pavel Zacha.

Tulemused: Boston - Ottawa 3:2 la, Buffalo - St. Louis 0:3, New Jersey - Montreal 4:3 la, Carolina - Minnesota 4:3, Pittsburgh - Washington 5:3, Nashville - Philadelphia 1:3, Dallas - Anaheim 5:7, Las Vegas - Tampa Bay 3:6, Sacramento - Florida 2:5.

Toimetaja: Siim Boikov

