Karikavõistlustel jõudis viimasena poolfinaali Selver x TalTech

Võrkpalli Aadu Luukase karikavõistluste viimane poolfinalist on Selver x TalTech, kes sai veerandfinaali kordusmängus 3:0 (25:11, 25:17, 25:10) jagu Maaülikool/Embachist.

Poolfinaalis kohtub Selver x TalTech Pärnu Võrkpalliklubiga. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Tartu Bigbank ja Võru Barrus Võrkpalliklubi, vahendab Volley.ee.

Neljapäeval oli Selveri resultatiivseim 14 punktiga (+11) Kaur Erik Kais, 11 punkti (+5) lisas Andres Jefanov ja üheksa (+6) tõi Joosep Põldma. Selver x TalTechi vastuvõtt oli 40% ja rünnak 69%, blokist saadi seitse punkti, servil kümme ässa ja eksiti üheksal pallingul.

Maaülikool/Embachi resultatiivseim oli Martin Elias Tamm üheksa punktiga (-1) Mihkel Hiielaid lisas kuus (-2) ja viis punkti (+0) Oliver Lankei. Vastuvõtt oli 21%, rünnak 33%, blokist saadi kolm ja servilt viis punkti (kümme viga).

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul, kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).

Sel aastal on meeste Aadu Luukase karikavõistluste süsteemis üks muudatus, kui selgitatakse ka nn väikese karika võitja ehk veerandfinaali kaotanud võistkonnad jätkavad mängimist väikese karika arvestuses (välja arvatud meistriliiga klubid).

Veerandfinaalid:

EstNor/Kiili vs Võru Barrus VK 0:2

Tallinna Ülikool vs Tartu Bigbank 0:2

Eesti Maaülikool/Embach vs Selver x TalTech 0:2

Audentes/Solarstone vs Pärnu VK 0:2

Meeste ja naiste ning ka esmakordselt toimuva väikese karika finaalid peetakse 21. detsembril suurel finaalipäeval Unibet Arenal.