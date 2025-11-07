X!

Eesti kurlingunaiskond alustas kodust MK-etappi võiduga

Kurling
(vasakult): Erika Tuvike, Heili Grossmann, Kerli Laidsalu, Liisa Turmann Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Tallinnas Tondiraba jäähallis algas kõrgetasemeline kurlingu MK-etapp, mis kujuneb Eesti naiskonna jaoks viimaseks jõuprooviks enne kuu lõpus algavaid Euroopa meistrivõistlusi.

Tallinnas on võistlemas 18 naiskonda, kellest koguni 11 hakkab mõõtu võtma sel kuul algavatel Euroopa meistrivõistlustel Soomes. 

Eesti esimeseks vastaseks oli Leedu naiskond Leedu naiskond Virginija Paulaskaite juhtimisel ning Eesti ei jätnud vastasele võimalusi. Kohtumine lõppes Eesti esinduse kindla võiduga 12:1. Reedel kohtub Eesti tugeva Tšehhi esindusega.

Eesti kurlingunaiskond Kerli Laidsalu juhtimisel valmistub koduse MK-etapi käigus nii peagi algavateks Euroopa meistrivõistlusteks, kui ka detsembri alguses toimuvaks olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiriks. 

EM-i tugevaima A-divisjoni naiskondadest on Tallinnas esindatud Türgi, Leedu, Tšehhi, Taani ja Saksamaa tiimid. Eesti mängib sel aastal EM-i B-divisjonis ning Eesti vastastest on MK-etapil võistlemas Läti, Poola, Ungari, Austria ja Hollandi esindused.

Kodune MK-etapp on Eesti kurlingu esindusele oluliseks jõuprooviks ka detsembri alguses Kanadas toimuvaks olümpia kvalifikatsiooniturniiriks. Eesti vastastest olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril on Tallinnas mängimas Türgi ja Saksamaa.

MK-etapi Tallinn Ladies Challenger võitjad selguvad pühapäeval. Poolfinaal algab pühapäeval kell 11.30 ja võitja selgub kell 14.45 algavas finaalkohtumises,

Eesti kurlingunaiskonna koosseisus mängivad Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.

Toimetaja: Siim Boikov

