Mike James püstitas Euroliiga rekordi

Korvpalli Euroliiga klubi Monaco tagamängija Mike James jõudis rekordilise tähiseni ja aitas ühtlasi oma meeskonna võõrsil 112:107 (22:26, 24:23, 25:27, 25:20, 16:11) lisaajavõiduni Tel Avivi Maccabi üle.

35-aastane ameeriklane panustas võitu 34 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga ja tema esitusreiting (PIR) oli 37, millega tõusis kokkuvõttes Euroliiga parimaks mängijaks.

James on karjääri jooksul kogunud vastavaks kogureitinguks 5617, millega möödus prantslasest Nando de Colost (5587). Vastavas tabelis hoiab kolmandat ohta Jan Vesely (5196).

PIR ehk performance index rating on Euroliigas kasutatav statistiline näitaja, mis hindab mängija üldist panust kohtumise jooksul. See arvestab plussidena erinevaid positiivseid aspekte ja miinusena negatiivseid nagu pallikaotused ja möödavisked.

Tel Avivi Hapoel sai võõrsil jagu Dubaist 109:79 (25:26, 22:22, 35:19, 27:30) ja jõudis seitsme võidu peale, kus varem oli juba ka Belgradi Crvena zvezda, kes sai päev varem kodus jagu Ateena Panathinaikosest 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28).

Tulemused: Fenerbahce - ASVEL 81:67, Dubai - Tel Avivi Hapoel 97:109, Baskonia - Bologna Virtus 87:76, Pariis - Müncheni Bayern 82:86, Tel Avivi Maccabi - Monaco 107:112 la.

Toimetaja: Siim Boikov

