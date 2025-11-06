X!

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

Iluuisutamine
Maria Elisse Kaljuvere
Maria Elisse Kaljuvere Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Maria Eliise Kaljuvere teenis Austrias Grazis toimuval Icechallenge 2025 võistlusel esikoha naisjuunioride üksiksõidus.

16-aastane Kaljuvere oli parim nii lühi- kui ka vabakavas. Lühikavas püstitas ta isikliku rekordi 63,36 ja vabakavas selle lähedase tulemuse 114,22.

Rahvusvaheliste võistluste isiklik rekord oli ka kogusumma 177,58, mis ületas augustis Ankaras sõidetud senise tippmargi 2,35 punktiga.

Teiseks tuli Grazis ameeriklanna Sherry Zhang (165,66) ja kolmandaks kanadalanna Quinn Startek (163,08).

Teise eestlannana kaasa löönud Marta Helena Prangel sai 123,08 punktiga 13. koha.

Toimetaja: Siim Boikov

