Glinka jõudis Challengeri turniiril veerandfinaali

Põhitabeli avaringis oli kuuenda paigutusega Glinka saanud jagu Ungari tennisistist Peter Makkist (ATP 916.) 6:2, 6:4.

25-aastane Glinka sai 16 seas jagu ameeriklasest Alfredo Perezist (ATP 315.) 6:3, 6:4. Mõlemas setis murdis Glinka korra vastase pallingu ja realiseeris oma kolmanda matšpalli.

