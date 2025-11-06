X!

Glinka jõudis Challengeri turniiril veerandfinaali

Tennis
Daniil Glinka.
Daniil Glinka. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 256.) pääses Ameerika Ühendriikides Knoxville'is toimuval ATP Challenger 50 kategooria turniiril kaheksa parema hulka.

25-aastane Glinka sai 16 seas jagu ameeriklasest Alfredo Perezist (ATP 315.) 6:3, 6:4. Mõlemas setis murdis Glinka korra vastase pallingu ja realiseeris oma kolmanda matšpalli.

Põhitabeli avaringis oli kuuenda paigutusega Glinka saanud jagu Ungari tennisistist Peter Makkist (ATP 916.) 6:2, 6:4.

Toimetaja: Siim Boikov

