Johannes Seemani ja tema paarilise võiduseeria katkes

ITF-i turniiridel viis mängu järjest võitnud Johannes Seeman ja Robert Strombachs (Saksamaa) said Monastiri M25 turniiri veerandfinaalis kindla kaotuse kolmandana asetatud Kelsey Stevensonilt (Kanada) ja Kris van Wykilt (LAV).

Algul ei olnud midagi kindlat. Mõlemad hoidsid oma servi ja 3:2 eduseisul olid Seeman / Strombach vastase servil 40:15 ees, vahendab Tennisnet.ee.

Kuid kolm murdepalli jäi kasutamata ja järsku ei saanud Seeman / Strombach peaaegu üldse enam punkte. Järgmised kuus geimi võitsid Stevenson / Van Wy selliselt, et Seeman / Strombach said kokku vaid neli punkti.

Seejärel kaotasid nad veel ühe servigeimi otsustava punktiga ja enam polnud pääsu kaotusest, mis tuli numbritega 3:6, 1:6.

Seeman püsib maailma paarismängu edetabelis veel 500 sees, kuid Eesti esireket selles mänguliigis on esmaspäevast alates Kristjan Tamm.