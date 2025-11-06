X!

Kristjan Tamm pääses paarismängus Challengeri poolfinaali

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Kristjan Tamm on saavutanud Taipei Challenger 100 paarismängus karjääri parima tulemuse, kui poolfinaali jõudmisega on teeninud vähemalt 36 ATP punkti. Varem on Tamm paarismängus saanud M25 turniiri võidu, mis mõistagi annab 25 punkti.

Tamm ja tema paariline Arthur Weber (Prantsusmaa) said veerandfinaalis raske 6:7, 6:3, 10:8 võidu kohaliku paari Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huangi üle. Taiwanlased läksid avasetis 3:0 ette, aga Tamm / Weber said murde tagasi, vahendab Tennisnet.ee.

Alates seisust 3:3 ei kaotanud kumbki paar servigeimides üle ühe punkti ja otsustas tie-break, kus Tamm / Weber olid kaua tagaajaja osas, ent said siis ette 6:5. Aga settpall vastaste servil jäi kasutamata ja nad kaotasid 6:8.

Teises setis tegid Tamm / Weber murde neljandas geimis ja hoidsid edu lõpuni. Matši tie-break'is 10 punktini oli Eesti-Prantsusmaa paar taga vaid algul 0:2. Seejärel mindi ette 4:2 ja enam edu käest ei antud. Seisul 9:6 said vastased kaks punkti, aga seda oma servil. Seejärel oli servimise kord Tamm / Weberi käes ja kolmas matšpall realiseeriti.

Poolfinaalis kohtuvad Tamm / Weber kolmandana asetatud paariga Nathaniel Lammons (USA) / Jean-Julien Rojer (Holland). Neist Rojer on maailma paarismängu edetabelis olnud isegi kolmas (2015 november ehk täpselt kümme aastat tagasi), aga praegu 44-aastasena asub ta 86. kohal.

Rojer on võitnud neli slämmiturniiri, kolm meeste ja ühe segapaarismängus. Rojeri viimasest võidust polegi palju möödas – ta sai esikoha 2022. aasta Prantsusmaa lahtistel koos Marcelo Arevaloga (Salvador).

Kui Tammel ja Weberil õnnestuks sepistada üllatus, kerkiks Tamm paarismängu edetabelis juba 375. koha kanti. Selle edetabelikohaga pääseb igal juhul mängima Challengeri turniiridele, aga küsimus on selles, et siis peab Tamm "ohverdama" üksikmängu, sest selles mänguliigis ta tõenäoliselt tabelisse oma edetabelikohaga (praegu 885.) ei mahu.

Toimetaja: Siim Boikov

multimeedia

