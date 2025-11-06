Eesti automudelistid teenisid Californias kolm MM-tiitlit

Esimeses, 1,5 cm3 mootoritega võistlusklassis võitis maailmameistritiitli Rain Teder, kelle jaoks oli see teine järjestikune MM-kuld. Teder on ka valitsev kuuekordne Euroopa meister. Hõbemedalile sõitis Eesti koondise raudvara Lembit Vaher, pronksmedali pälvis Šveitsi esindaja.

Teises, 2,5 cm3 võistlusklassis võttis Eesti ülekaaluka kolmikvõidu: esimeseks tuli Tõnu Sepp, teiseks Lauri Teder ja kolmandaks Lembit Vaher.

Kuni 3,5 cm3 mootoritega kolmandas võistlusklassis läks kuldmedal Šveitsi. Hõbedale tuli Mart Sepp, keda lahutas poodiumi kõrgeimast astmest gramm õnne. Pronksmedali pälvis Austraalia mudelist.

Neljandas, 5,0 cm3 mootoritega klassis võttis kulla Arco Aria, kes suvistel Euroopa meistrivõistlustel pälvis samas võistlusklassis pronksi. Hõbe Austraaliasse, pronks Šveitsi.

Viiendas, kõrgeimate tippkiirustega 10,0 cm3 võistlusklassis jäi võit korraldajatele. Kuldmedali pälvis USA sportlane, hõbemedal Šveitsi. Poodiumi kolmandale astmele tõusis valitsev Euroopa meister ja mudeliklassi maailmarekordit hoidev Tõnu Sepp.

Järgmise aasta suvel peetakse Nõmmel kiriusautomudelismi Euroopa meistrivõistlused, mis leiavad aset 75. korda.