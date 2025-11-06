X!

Eesti automudelistid teenisid Californias kolm MM-tiitlit

Teised alad
Eesti automudelistid MM-il
Eesti automudelistid MM-il Autor/allikas: Erakogu
Teised alad

Eesti sportlased teenisid Ameerika Ühendriikides California osariigis toimunud kiirusautomudelismil kolm kuld-, kolm hõbe- ja kaks pronksmedalit.

Esimeses, 1,5 cm3 mootoritega võistlusklassis võitis maailmameistritiitli Rain Teder, kelle jaoks oli see teine järjestikune MM-kuld. Teder on ka valitsev kuuekordne Euroopa meister. Hõbemedalile sõitis Eesti koondise raudvara Lembit Vaher, pronksmedali pälvis Šveitsi esindaja.

Teises, 2,5 cm3 võistlusklassis võttis Eesti ülekaaluka kolmikvõidu: esimeseks tuli Tõnu Sepp, teiseks Lauri Teder ja kolmandaks Lembit Vaher.

Kuni 3,5 cm3 mootoritega kolmandas võistlusklassis läks kuldmedal Šveitsi. Hõbedale tuli Mart Sepp, keda lahutas poodiumi kõrgeimast astmest gramm õnne. Pronksmedali pälvis Austraalia mudelist.

Neljandas, 5,0 cm3 mootoritega klassis võttis kulla Arco Aria, kes suvistel Euroopa meistrivõistlustel pälvis samas võistlusklassis pronksi. Hõbe Austraaliasse, pronks Šveitsi.

Viiendas, kõrgeimate tippkiirustega 10,0 cm3 võistlusklassis jäi võit korraldajatele. Kuldmedali pälvis USA sportlane, hõbemedal Šveitsi. Poodiumi kolmandale astmele tõusis valitsev Euroopa meister ja mudeliklassi maailmarekordit hoidev Tõnu Sepp.

Järgmise aasta suvel peetakse Nõmmel kiriusautomudelismi Euroopa meistrivõistlused, mis leiavad aset 75. korda.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

20:39

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika

19:43

WTA finaalturniiril said paika poolfinaalide paarid

19:13

Asi visked ei tabanud ja Braine kaotas eurosarjas

19:04

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

19:03

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng! Uuendatud

18:38

Johannes Seemani ja tema paarilise võiduseeria katkes

18:14

Äsja tähtsa tähiseni jõudnud NFL-i mängija suri vaid 24-aastaselt

17:32

Eesti automudelistid teenisid Californias kolm MM-tiitlit

17:10

Kristjan Tamm pääses paarismängus Challengeri poolfinaali

16:30

Jõesaare klubi jätkas eurosarjas võidukalt, eestlaselt korralik panus

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

15:48

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

00:05

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

11:46

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

15:18

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-i Serbia vastu

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo