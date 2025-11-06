Eesti võidusõitja-insener plaanib osaleda Ameerika sportautode sarjas

"IMSA valis järgmiseks hooajaks välja 12 tiimi, kes saavad osaleda LMP2-klassis ja esialgu meie tiim nende hulka ei kuulunud," vahendab autosport.ee Kasemetsa sõnu. "Aga lõpuks otsustati siiski anda mulle võimalus ja Team Tonis pääses selle tosina hulka. Nüüd on muidugi viimasel hetkel ülikeeruline leida finantspartnerit ja sellega hetkel põhiliselt tegelengi. Tiimi infrastruktuur ja muu sarnane on kõik olemas, aga jah, finantsiliselt tuleb veel palju tööd teha. Ise sõitma siiski ei hakka ja jätkan ainult tiimi omaniku rollis."

Tegemist on Põhja-Ameerika vastega kestvussõitude MM-sarjale, kus tippklassiks on samad hüperautod.

Tänavu tegi Kasemets kaasa ka ühe IMSA sportautode sarja etapi Road America ringrajal, kus oma võistkonna Team Tonis autoga Oreca LMP2 07 saavutas koos meeskonnakaaslase Matt Brabhamiga (kelle vanaisa oli kolmekordne F1 maailmameister Jack Brabham ja isa Geoff mitmekordne IMSA sarja meister) üldarvestuses 20. ja LMP2-klassis 10. koha.

"Selle projektiga alustasin juba veebruaris ja eesmärgiks oli oma tiim, mis 2022. aastal sai ära lõpetatud, uuesti püsti panna ning IMSA sarja naasta," selgitas Kasemets. "Sees ikka veel kiheleb ja kirge jagub ning mul on ümber toredaid partnereid, kes on nõus jätkuvalt toetama. Sõitsime koos Matt Brabhamiga, kelle isaga sõidame tihti koos ajalooliste autode võistlustel, ja tulemusega võis rahule jääda."

Lisaks võistles 51-aastane Kasemets Mid-Ohio rajal sõidetud Formula Atlantic etapil, kus võitis Swift 016a vormeliga kvalifikatsiooni ja ülekaalukalt ka mõlemad võistlussõidud."

"Saame iga aasta vanemaks ja eks ikka tuleb vahel kontrollida, kas kiirust veel jagub. Praegu tundub, et veel jagub. Kindlasti tuleb füüsilist trenni rohkem teha, et vormi hoida. Aga paistab, et kogemuste pealt veel kiirust on, ja lisaks sõitsin välja ka uue rajarekordi," lisas Kasemets.