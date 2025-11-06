Pärnu VK lülitas karikavõistlustel Audentese konkurentsist

Korduskohtumise tulemuseks jäi 3:0 (25:18, 25:20, 25:17), avakohtumise võitis Pärnu samuti 3:0. Pärnu kohtub poolfinaalis kas Eesti Maaülikool/Embachi või Selver x TalTechiga, neist viimane võitis veerandfinaali avamängu 3:0, korduskohtumine peetakse neljapäeval, vahendab Volley.ee.

Pärnu võidumängus tõi Alejandro Daniel Pita 10 punkti (+4), Toms Švans panustas üheksa punktiga (+6) ning Tristan Täht ja Markus Uuskari lisasid kumbki seitse punkti (+5 ja +1). Pärnu vastuvõtt oli 57 protsenti ja rünnak 48 protsenti, blokipunkte kogunes kuus ja servipunkte samuti kuus (neli ässa lõi Švans), eksiti 12 pallingul.

Audentes/Solarstone'i parim oli üheksa punktiga (-1) Patrick Saimre, seitse silma (+3) lisas Mati Juus ja kuus (+1) Joonah Marten Üprus. Audentese vastuvõtt oli 35 protsenti, rünnak samuti 35 protsenti, blokist saadi seitse ja servilt kaks punkti (14 viga).

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Tartu Bigbank ja Võru Barrus Võrkpalliklubi.