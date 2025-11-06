Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

Los Angeles Lakers jätkas korvpalliliigas NBA oma võidukat hooaega, kui alistas koduväljakul Luka Doncici juhtimisel San Antonio Spursi. Säravaid esitusi oli palju, Nikola Jokic ja Russell Westbrook said kolmikduubli ning taset näitas ka Donovan Mitchell.

Noor Spursi meeskond haaras Los Angeleses varakult ohjadest ning juhtis avaveerandil kümnega, aga Lakers ei lubanud vastasel edu kindlustada ning poolajapausiks mindi kodumeeskonna napil eduseisul. San Antonio alustas ka kolmandat veerandit hästi ning asus 12 punktiga juhtima, aga Lakers jõudis siiski järele ja võitja selgus otsustavatel minutitel.

Kolm minutit enne mängu lõppu oli seis veel viigis 110:100, aga Doncici kolmene viis Lakersi juhtima. Edu püsis kuni mängu viimaste sekunditeni, aga Spursil oli suurepärane võimalus viigistada, kui Marcus Smart eksis palli mängu panemisel ning Spurs sai 0,4 sekundiga palli tagasi.

Kahe punktiga juhtinud Lakers tegi siis aga Julian Champagnie'ile vea ning saatis Spursi mehe vabaviskejoonele. 24-aastane Champagnie eksis juba esimesel ning Lakers pääses 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20) võiduga.

Luka Doncic tegi Lakersi eest järjekordselt vinge esituse, kui kogus 35 punkti, 13 korvisöötu, üheksa lauapalli ja viis vaheltlõiget. Keskmängija Deandre Ayton tegi 22 punkti ja kümne lauaga kaksikduubli, kogenud tagamees Marcus Smart lisas 17 punkti, viis lauda ja viis korvisöötu. Spursi eest jõudis kahekohalise punktisummani lausa seitse mängijat, liidriks oli ikka Victor Wembanyama, kes kogus 19 punkti, kaheksa lauda ja kolm resultatiivset söötu.

Kui Doncicil jäi kolmikduublist vaid üks laud puudu, siis Nikola Jokic ei jätnud kahtlustki: serblane kogus Miami Heati vastu 33 punkti, 16 resultatiivset söötu ja 15 lauapalli. Kodupubliku ees mänginud Nuggets alistas Heati 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26).

NBA kolmikduublite kuningas Russell Westbrook tõestas taaskord klassi, kui sai Sacramento Kingsi särgis kirja oma esimese kolmikduubli, kogudes Golden State Warriorsi vastu 23 punkti, 16 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu. Kings teenis koduväljakul 121:116 (25:32, 32:30, 35:23, 29:31) võidu, mille kindlustas Westbrooki töö kaitses.

Tegemist oli Westbrooki karjääri 204. kolmikduubliga, lisaks püstitas 36-aastane tagamängija uue NBA rekordi, kui ta haaras võidumängu lõpuks oma karjääri 8734. lauapalli. Ükski teine tagamees pole nii palju lauda kogunud, Westbrook möödus Jason Kiddist, kes haaras oma karjääri jooksul 8725 lauapalli.

"Ma ei teadnudki seda, pean mängupalli omale saama!" ütles Westbrook pärast mängu.

Cleveland Cavaliers sai oma liidrilt Donovan Mitchellilt hiiglasliku esituse, kui tagamees kogus Philadelphia 76ersi vastu 46 punkti, kaheksa resultatiivset söötu ja neli lauda, aidates Clevelandi 132:121 (41:27, 29:40, 37:20, 25:34) võidule.

Houston Rockets realiseeris sarnaselt Lakersile viienda järjestikuse võidu, kui alistas võõrsil Memphis Grizzliese 124:109 (34:22, 26:29, 34:29, 30:29). Ka siin mängus ei jäänud kolmikduublist palju puudu: Rocketsi noor tagamängija Amen Thompson lõpetas 28 punkti, kümne lauapalli ja seitsme korvisööduga, Türgi keskmängija Alperen Sengün kogus 20 punkti, 16 lauda ja seitse resultatiivset söötu.

Teised tulemused:

Indiana - Brooklyn 103:112

Detroit - Utah 114:103

Cleveland - Philadelphia 132:121

New York - Minnesota 137:114

Boston - Washington 136:107

Dallas - New Orleans 99:101

Portland - Oklahoma City 121:119