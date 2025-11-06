X!

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

Korvpall
Luka Doncic, taustal Victor Wembanyama
Luka Doncic, taustal Victor Wembanyama Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Los Angeles Lakers jätkas korvpalliliigas NBA oma võidukat hooaega, kui alistas koduväljakul Luka Doncici juhtimisel San Antonio Spursi. Säravaid esitusi oli palju, Nikola Jokic ja Russell Westbrook said kolmikduubli ning taset näitas ka Donovan Mitchell.

Noor Spursi meeskond haaras Los Angeleses varakult ohjadest ning juhtis avaveerandil kümnega, aga Lakers ei lubanud vastasel edu kindlustada ning poolajapausiks mindi kodumeeskonna napil eduseisul. San Antonio alustas ka kolmandat veerandit hästi ning asus 12 punktiga juhtima, aga Lakers jõudis siiski järele ja võitja selgus otsustavatel minutitel.

Kolm minutit enne mängu lõppu oli seis veel viigis 110:100, aga Doncici kolmene viis Lakersi juhtima. Edu püsis kuni mängu viimaste sekunditeni, aga Spursil oli suurepärane võimalus viigistada, kui Marcus Smart eksis palli mängu panemisel ning Spurs sai 0,4 sekundiga palli tagasi.

Kahe punktiga juhtinud Lakers tegi siis aga Julian Champagnie'ile vea ning saatis Spursi mehe vabaviskejoonele. 24-aastane Champagnie eksis juba esimesel ning Lakers pääses 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20) võiduga.

Luka Doncic tegi Lakersi eest järjekordselt vinge esituse, kui kogus 35 punkti, 13 korvisöötu, üheksa lauapalli ja viis vaheltlõiget. Keskmängija Deandre Ayton tegi 22 punkti ja kümne lauaga kaksikduubli, kogenud tagamees Marcus Smart lisas 17 punkti, viis lauda ja viis korvisöötu. Spursi eest jõudis kahekohalise punktisummani lausa seitse mängijat, liidriks oli ikka Victor Wembanyama, kes kogus 19 punkti, kaheksa lauda ja kolm resultatiivset söötu.

Kui Doncicil jäi kolmikduublist vaid üks laud puudu, siis Nikola Jokic ei jätnud kahtlustki: serblane kogus Miami Heati vastu 33 punkti, 16 resultatiivset söötu ja 15 lauapalli. Kodupubliku ees mänginud Nuggets alistas Heati 122:112 (36:33, 32:27, 33:26, 21:26).

NBA kolmikduublite kuningas Russell Westbrook tõestas taaskord klassi, kui sai Sacramento Kingsi särgis kirja oma esimese kolmikduubli, kogudes Golden State Warriorsi vastu 23 punkti, 16 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu. Kings teenis koduväljakul 121:116 (25:32, 32:30, 35:23, 29:31) võidu, mille kindlustas Westbrooki töö kaitses.

Tegemist oli Westbrooki karjääri 204. kolmikduubliga, lisaks püstitas 36-aastane tagamängija uue NBA rekordi, kui ta haaras võidumängu lõpuks oma karjääri 8734. lauapalli. Ükski teine tagamees pole nii palju lauda kogunud, Westbrook möödus Jason Kiddist, kes haaras oma karjääri jooksul 8725 lauapalli.

"Ma ei teadnudki seda, pean mängupalli omale saama!" ütles Westbrook pärast mängu.

Cleveland Cavaliers sai oma liidrilt Donovan Mitchellilt hiiglasliku esituse, kui tagamees kogus Philadelphia 76ersi vastu 46 punkti, kaheksa resultatiivset söötu ja neli lauda, aidates Clevelandi 132:121 (41:27, 29:40, 37:20, 25:34) võidule.

Houston Rockets realiseeris sarnaselt Lakersile viienda järjestikuse võidu, kui alistas võõrsil Memphis Grizzliese 124:109 (34:22, 26:29, 34:29, 30:29). Ka siin mängus ei jäänud kolmikduublist palju puudu: Rocketsi noor tagamängija Amen Thompson lõpetas 28 punkti, kümne lauapalli ja seitsme korvisööduga, Türgi keskmängija Alperen Sengün kogus 20 punkti, 16 lauda ja seitse resultatiivset söötu.

Teised tulemused:
Indiana - Brooklyn 103:112
Detroit - Utah 114:103
Cleveland - Philadelphia 132:121
New York - Minnesota 137:114
Boston - Washington 136:107
Dallas - New Orleans 99:101
Portland - Oklahoma City 121:119

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

11:46

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

08:36

Eestlaste duellis jäi peale Drelli klubi, Legia sai samuti võidulisa

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

05.11

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

04.11

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

04.11

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

04.11

Korvpallurid välismaal: Raiestel oli hea nädal, Suurorg ja Böckler särasid

videod

sport.err.ee uudised

14:43

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna

14:09

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng!

13:37

Eesti judoka võitis veteranide MM-il pronksmedali

12:56

Eesti võidusõitja-insener plaanib osaleda Ameerika sportautode sarjas

12:18

Pärnu VK lülitas karikavõistlustel Audentese konkurentsist

11:46

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

11:09

Saarma ja Sinjavski klubid langesid Tšehhi karikasarjas välja

10:34

Ovetškin asutas 900 värava klubi

10:07

Henn avaldas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuisteks mängudeks

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

08:36

Eestlaste duellis jäi peale Drelli klubi, Legia sai samuti võidulisa

00:05

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

ETV spordisaade, 5. november

05.11

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

loetumad

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

05.11

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

00:05

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

05.11

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

05.11

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo