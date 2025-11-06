X!

Saarma ja Sinjavski klubid langesid Tšehhi karikasarjas välja

Jalgpall
Vlasi Sinjavski
Vlasi Sinjavski Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislased Robi Saarma ja Vlasi Sinjavski pidid kolmapäeval Tšehhi karikasarjas kaotusvalu tundma, kui nende koduklubi konkurentsist langes.

Saarma koduklubi Pardubice ja Ostrava avapoolaeg lõppes seisuga 1:1. Teisel kolmveerandtunnil sekkus väljakule ka Saarma ning seejärel haaras Ostrava 3:1 eduseisu, ent 83. ja 90+1. minuti tabamustest õnnestus eestlase klubil kohtumine siiski lisaajale viia. 111. minutil lõi Ostrava võiduvärava ning puksis Pardubice karikasarjas konkurentsist välja, vahendab Soccernet.ee.

Vlasi Sinjavski ja Bohemians astusid samuti võistlustulle Tšehhi karikasarja 1/8-finaalis, kui võeti mõõtu Mlada Boleslaviga. Normaalaeg ja lisaaeg lõppesid seisuga 0:0 ning poolfinalist tuli välja selgitada penaltiseeria toel.

Penaltiseeriat alustas Mlada Boleslav ning Sinjavski oli Bohemiansi kolmanda lööjana penaltipunktilt täpne. Siiski eksis Bohemiansi viimane lööja ning karikatee sai valusa lõpu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:09

Saarma ja Sinjavski klubid langesid Tšehhi karikasarjas välja

10:07

Henn avaldas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuisteks mängudeks

00:05

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

05.11

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

05.11

Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

05.11

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

05.11

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

05.11

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

05.11

Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

05.11

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

sport.err.ee uudised

14:43

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna

14:09

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng!

13:37

Eesti judoka võitis veteranide MM-il pronksmedali

12:56

Eesti võidusõitja-insener plaanib osaleda Ameerika sportautode sarjas

12:18

Pärnu VK lülitas karikavõistlustel Audentese konkurentsist

11:46

Lakers teenis Doncici juhtimisel jälle võidu, Westbrook tegi ajalugu

11:09

Saarma ja Sinjavski klubid langesid Tšehhi karikasarjas välja

10:34

Ovetškin asutas 900 värava klubi

10:07

Henn avaldas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuisteks mängudeks

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

08:36

Eestlaste duellis jäi peale Drelli klubi, Legia sai samuti võidulisa

00:05

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

05.11

TalTech võitis Horvaatia klubi lausa 34 punktiga

05.11

ETV spordisaade, 5. november

05.11

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

05.11

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

loetumad

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

05.11

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

05.11

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

05.11

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

00:05

Barcelona pidi Belgias võrgust korjama kolm palli, Cityle kindel võit

05.11

Mõnnakmäeta Rae võrkpallinaiskond võitles end eurosarjas järgmisse ringi

05.11

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

05.11

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

05.11

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

05.11

Hermet: peame mängijatena peeglisse vaatama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo