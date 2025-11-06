Saarma ja Sinjavski klubid langesid Tšehhi karikasarjas välja

Eesti jalgpallikoondislased Robi Saarma ja Vlasi Sinjavski pidid kolmapäeval Tšehhi karikasarjas kaotusvalu tundma, kui nende koduklubi konkurentsist langes.

Saarma koduklubi Pardubice ja Ostrava avapoolaeg lõppes seisuga 1:1. Teisel kolmveerandtunnil sekkus väljakule ka Saarma ning seejärel haaras Ostrava 3:1 eduseisu, ent 83. ja 90+1. minuti tabamustest õnnestus eestlase klubil kohtumine siiski lisaajale viia. 111. minutil lõi Ostrava võiduvärava ning puksis Pardubice karikasarjas konkurentsist välja, vahendab Soccernet.ee.

Vlasi Sinjavski ja Bohemians astusid samuti võistlustulle Tšehhi karikasarja 1/8-finaalis, kui võeti mõõtu Mlada Boleslaviga. Normaalaeg ja lisaaeg lõppesid seisuga 0:0 ning poolfinalist tuli välja selgitada penaltiseeria toel.

Penaltiseeriat alustas Mlada Boleslav ning Sinjavski oli Bohemiansi kolmanda lööjana penaltipunktilt täpne. Siiski eksis Bohemiansi viimane lööja ning karikatee sai valusa lõpu.