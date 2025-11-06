X!

Eestlaste duellis jäi peale Drelli klubi, Legia sai samuti võidulisa

Korvpall
Artur Konontšuk, taustal on näha ka Henri Drelli
Artur Konontšuk, taustal on näha ka Henri Drelli Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalli Meistrite liigas läksid kolmapäeva õhtul vastamisi Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut ning Artur Konontšuki leivaisa Bursaspor, võidurõõmu sai tunda Drell. Lisaks teenis võidu Heiko Rannula ja Matthias Tassi leivaisa Varssavi Legia.

Badalona Joventut alustas mängu 7:0 spurdiga, aga Bursaspor vastas kiirele algusele ning suutis viigistada. Siiski kulges mäng edasi Drelli klubi juhtimisel ning Badalona läks poolajapausile 42:36 eduseisul. Kodupubliku ees mänginud Bursasport püsis kolmandal veerandil külaliste kannul, aga Badalona näitas otsustaval veerandil võimu, kui tegi 9:0 spurdi ning saavutas ühel hetkel 15-punktilise edu.

Bursaspor lihvis vahe veel kahjeklsale silmale, aga lõpusireeni kõlades jäi tabloole Badalona 79:68 (20:16, 22:20, 10:15, 27:17) võit.

Konontšuk tegi taas soliidse esituse, kui kogus 32 minutiga 13 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 3/5, vabavisked 2/2) ning lisas veel viis lauapalli. Drelli panus jäi tagasihoidlikumaks, ääremängija pääses platsile viieks minutiks ja sai kirja ühe korvisöödu. Üleplatsimees oli Hispaania korvpallitäht Ricky Rubio, kes panustas Badalone võidumängus 24 punkti ja viie resultatiivse sööduga.

Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia teenis samuti võidulisa, kui alistas võõrsil kreeklaste Promithease 85:72 (28:15, 24:17, 14:15, 19:25). Eesti koondise keskmängija Matthias Tass jäi platsi kõrvale, Legia parimaks kerkis tagamees Andrzej Pluta, kes lõpetas mängu 17 punkti, kuue resultatiivse söödu ja kolme vaheltlõikega.

Drelli koduklubi Badalona on C-grupis võitnud kõik neli mängu ning liigub edasipääsu suunas, Konontšuk ja Bursaspor pole tänavu Meistrite liigas võiduarvet avanud. Legia jätkab A-grupis kahe võidu ja kahe kaotusega teisel kohal, Promitheasel on aga sama palju võite ja kaotusi. Esikohal on Vilniuse Rytas, kes on võitnud kolm ja kaotanud ühe mängu.

Meistrite liiga alagrupiturniir kestab 17. detsembrini.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Eestlaste duellis jäi peale Drelli klubi, Legia sai samuti võidulisa

Eestlaste duellis jäi peale Drelli klubi, Legia sai samuti võidulisa

