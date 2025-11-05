X!

Mistra ja Kehra pidasid põnevuslahingu, Serviti võttis kindla võidu

Käsipall
Arno Vare (palliga)
Arno Vare (palliga) Autor/allikas: Joonas Kuuskla / HC Kehra
Käsipall

Kolmapäeval peeti Eesti meeste käsipalli meistriliigas kaks kohtumist, kui HC Viimsi/Alexela võõrustas Põlva Servitit ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võttis vastu Mistra. Meeskondade eelnevad omavahelised mängud olid lõppenud külaliste võiduga.

Meistriliigat juhtiv Mistra jäi esimese poolaja keskpaigaks tagaajaja rolli, kui Sigmar Seermanni ja Maksim Tanner MC Cauley kolme tabamuse järel võeti 16. minutiks 9:4 edu. Mistra poolelt leidsid siis aga oma mineku Vahur Oolup ja Arno Vare, kes vedasid oma meeskonna poolajaks vaid kolmeväravalisse kaotusseisu 11:14. Teise perioodi keskpaigaks oli Rauno Kopli tabamuse järel tablool seisuks 19:19.

Edasi kulges kohtumine võrdsete heitluses. Kaks minutit enne lõppu tõi Martin Kikkas Horizoni poolelt seisuks 26:26. Seejärel realiseeris Vare karistusviske ning Markus Leidsaar tegi Kehra poolelt skoori ja seis oli taas viigis. Vahur Oolup viis aga Mistra 15 sekundit enne lõppu 28:27 ette ja kuigi Martin Lepik sai veel viskele, siis see jäi ka lõppseisuks.

Arno Vare ja Vahur Oolup said Mistra eest kirja vastavalt kümme ja kaheksa tabamust. HC Kehra eest viskasid Markus Leidsaar seitse ja Mc Cauley kuus tabamust.

Eesti rekordmeister Põlva Serviti tegi HC Viimsi/Alexela vastu sotid kiirelt selgeks. 19. minutil viis Mathias Rebane põlvakad 10:2 ette ning sealt enam tagasi ei vaadatud. Kuigi Põhja-Eesti meeskond sai poolajaks seitsme värava kaugusele, siis teise perioodi keskpaigaks juhtisid lõuna-eestlased juba 30:14 ning lõpuks võeti Jürgen Rooba kuue tabamuse abil 38:18 võit. Viimsi poolelt viskas Otto Karl Kont viis väravat.

Toimetaja: Anders Nõmm

