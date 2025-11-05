Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

Korvpalli Euroliiga neljapäevane kohtumine Tel Avivi Hapoeli ja Dubai meeskonna vahel toimub Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos ilma pealtvaatajateta.

Võimude soovitusel loobus Dubai Iisraeli klubi võõrustamisest ning mäng viidi üle Sarajevosse, kuid viimastel päevadel on Bosnia pealinnas toimunud mitmed protestiaktsioonid.

Reutersi teatel üritas üks grupp kolmapäevaste protestide käigus parlamendihoonesse siseneda, aga neid takistasid kohalikud eriüksuslased. Palestiina-meelsed protesteerijad on välja toonud, et Hapoel ei ole avalikult Iisraeli sõjamasinast distantseerunud ning Sarajevo ei tohiks neid võõrustada.

"Meile olemasoleva info põhjal oleme korraldajaid teavitanud, et turvalisuse kaalutlustel ei ole mängule pealtvaatajad lubatud," teatas Sarajevo politsei, lisades, et neljapäeval turvavad areeni lisajõud, et mäng ikka toimuda saaks. Umbes pool Bosnia elanikkonnast on moslemid.