Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

Vastavalt juhendile kantakse turniiritabelisse mängu tulemuseks 0:- Qarabagi kasuks, algselt lõppes mäng Silla Phoenixi 5:0 võiduga. Kõik mängus saadud hoiatused jäävad kehtima.

Tühistatud tulemus jätab Phoenixi punktideta liigatabeli viimasele ehk kaheksandale reale, Qarabagi jaoks oli tegu hooaja teise võidutulemusega ning jätkab tabeli neljandal real.

Saalijalgpallis ootab ees koondisepaus, meistriliiga juurde naastakse 14. ja 15. novembril.