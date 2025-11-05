Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

Mõne aasta eest AC Milani Itaalia meistriks viinud Pioli liitus Fiorentinaga tänavu suvel.

Kuigi Konverentsiliigas on võidetud mõlemad seni peetud põhiturniiri mängud, siis koduses konkurentsis ei ole suudetud kümnest mängust võita ühtegi, mis tähistab klubi ajaloo halvimat algust hooajale. Liigatabelis ollakse nelja punktiga viimasel ehk 20. kohal.

Pioli viimaseks mänguks Fiorentina juhendajana jäi pühapäevane 0:1 kaotus lähikonkurendile Leccele. Kusjuures päev enne seda mängu pani ameti maha klubi spordidirektor Daniele Prade.

Ajutiselt võtab meeskonna juhtimise üle klubi kuni 19-aastaste tiimi treener Daniele Galloppa. Tema esimene kohtumine Fiorentina peatreenerina leiab aset neljapäeval, kui sõidetakse Konverentsiliigas külla Saksamaa klubile Mainzile.