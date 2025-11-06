Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Jaapani ralliga, mis on ühtlasi hooaja eelviimaseks mõõduvõtuks. Toyota on kodusel rallil valitsenud ning kõik kiiruskatsed võitnud, lõpetades esimese täispika võistluspäeva kolmikjuhtimisega. Ott Tänak (Hyundai) on oma autoga hädas, kuid jätkab kuuendal kohal.

Jaapani ralli üldseis pärast kuuendat kiiruskatset: 1. Ogier 1:11.48,2; 2. Katsuta +7,9; 3. Evans +10,2; 4. Fourmaux +24,0; 5. Pajari +24,3; 6. Tänak +1.12,3; 7. Neuville +1.33,5; 8. Munster +2.35,9; 9. Solberg (Rally2) +3.22,3; 10. Cachon (Rally2) +3.45,5.

Kolmas kiiruskatse kujunes sündmusterohkeks, sest umbes poolel teel kaotas kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota) palju aega ning pidi finišijooneni lonkama. Soomlane tõdes, et kahjustas oma Toyota vedrustust ning kaotas finišis liidritele enam kui kaks minutit. Soomlased said katsete vahel auto piisavalt korda, et neljas katse läbida ja hoolduspausile jõuda, kuid nende koht tiitliheitluses sai tõsise põntsu.

Kolmas katse sai saatuslikuks ka Josh McErleani (M-Sport) jaoks, kui iirlane sõitis teelt välja. Auto sai tõsiselt viga, aga õnneks jäid nii sõitja kui kaardilugeja terveks.

Esimene täispikk võistluspäev möödus aga Toyota juhtimisel ning ükski teine tootja katsevõitu ei teeninud: Sebastien Ogier võitis kolm katset, Elfyn Evans kaks ning ühe võidu noppis ka kodupubliku ees kihutav Takamoto Katsuta. Üldliidrina jätkab Ogier, Katsuta jääb 7,9 sekundi ja Evans 10,2 sekundi kaugusele.

Paistis, et Toyota võib lõpetada päeva nelikjuhtimisega, aga Adrien Fourmaux (Hyundai) rikkus päeva viimasel katsel selle, kui jõudis lähedale katsevõidule. Prantslane kaotab Ogier'le 24,0 sekundiga, temast omakorda 0,3 sekundi kaugusele jääb Sami Pajari (Toyota).

Päeva esimese kolme katsega liidritele pea minuti kaotanud Ott Tänak (Hyundai) lõpetas päeva kuuendal kohal (+1.12,3), aga teisel läbimisel olid vahed väiksemad. Eestlasele järgnevad tiimikaaslane Thierry Neuville (+1.33,5) ning Gregoire Munster (M-Sport; +2.35,9). McErleani katkestamise järel kerkisid esikümnesse veel Oliver Solberg (Toyota Rally2; +3.22,3) ja Alejandro Cachon (Toyota Rally2; +3.45,5).

Rovanperä sai auto hoolduspausil korda ning saab jätkata, aga MM-tiitli eest heitlev soomlane kaotab liidritele enam kui viie minutiga ehk mängib suuresti pühapäevapunktide peale.

Jaapani ralli jätkub Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva kell 00.23, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Neljapäev:

Eesti aja järgi öösel vastu neljapäeva toimunud testikatsel näitasid võimu Toyotad, kui Jaapani autotootja võttis nelikvõidu. Esikohal lõpetas MM-sarja üldliider Elfyn Evans ajaga 2.13,8, järgnesid Rovanperä (2.15,4), Sebastien Ogier (2.15,7) ning Sami Pajari (2.15,8). Viiendaks jäi Tänak, kes sai kolmandal läbimisel ajaks 2.15,9.

Seitse tundi hiljem peeti samal katsel ka ralli esimene kiiruskatse, kus näitas parimat minekut Rovanperä, kelle ajaks jäi 2.07,5. Tänak kaotas soomlasele vaid 0,1 sekundiga. "Loodetavasti jätkub nii!" naeris Tänak. "Kahjuks ei näita see midagi, peame [reedel] vaatama, mis juhtub. See on raske ralli, peame keskenduma."

Lühikesel pulbikukatsel olid vahed mõistagi väikesed ning kaheksa kiiremat mahtusid sekundi sisse. Esikolmikus jätkab kodupubliku ees kihutav Takamoto Katsuta (Toyota; +0,3), kellele järgnesid Sebastien Ogier (Toyota; +0,4), Sami Pajari (Toyota; +0,5), Adrien Fourmaux (Hyundai; +0,8), Evans (Toyota; +0,8) ning Thierry Neuville (Hyundai; +1,0).

Eelvaade:

Jaapani ralli on viimased kolmaastat tähistanud ühtlasi WRC hooaja lõppu, kuid tänavu kuulub MM-sarja kalendrisse veel etapp Saudi Araabias. 2022. aastal kalendrisse naasnud Jaapani mõõduvõtul on Ott Tänak (Hyundai) lõpetanud teisel kohal ja kuuendal kohal, kuid mullu lõppes ralli eestlase jaoks valusalt.

Tänak oli veel Jaapanisse minnes tiitliheitluses koos tiimikaaslase Thierry Neuville'iga, aga ta pidi pühapäeva esimesel katsel katkestama ning kuigi Neuville tuli maailmameistriks, kaotas Hyundai eestlase katkestamisega ka tootjate MM-tiitli.

Tänak on ka tänavu Jaapanisse minnes veel tiitliheitluses, kuid tõenäosus kõrgetele kohtadele kerkida on väga väike - eestlane on MM-sarja üldarvestuses 197 punktiga neljas, temast ees on Toyota mehed Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier (mõlemad 234 punkti) ning MM-sarja üldliider Elfyn Evans (247 p).

Sellegipoolest tahaks Tänak veel kõrgesse mängu sekkuda. "Loodan, et pärast [Kesk-Euroopa rallit] autole tehtud väikesed muudatused aitavad kohe leida õige tunnetuse ja suudame konkureerida kõrgete kohtade nimel," ütles eestlane Hyundai pressiteate vahendusel.

"Jaapan on üks aeglasemaid asfaldirallisid kogu kalendris. Oleme seal alati pidanud rinda pistma heitliku ilmaga, nii et see on ka üks keerulisemaid väljakutseid. Auto seadistusega ei ole vaja üle pingutada, olulised on täpsus ja kehva pidamisega toimetulek," lisas ta. "Meil veab, et saame Jaapanisse minna ajal, mil loodus on värviline. Seal on alati soe ja vastuvõtlik atmosfäär, mistõttu mulle väga meeldib Jaapanis sõita."

Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Paraku on Hyundai ja M-Spordi pingutused Jaapanis raskendatud selle asjaolu tõttu, et tegemist on sisuliselt Toyota koduralliga. Autotootja peakontor asub Toyota linnas ning lisaks elavad jaapanlased kaasa Takamoto Katsutale, kes jõudis 2022. aastal pjedestaali kolmandale astmele ning eelmisel kahel aastal esimese viie sekka.

"Jaapani ralli on minu jaoks väga eriline, sest saan pere ja sõprade ees sõita. See on minu jaoks neljas kord ja tahaksin jälle pjedestaalile jõuda," sõnas Katsuta.

Mõistagi on aga suurem tähelepanu tiitliheitluse tipul, kus kolm Toyota meest mahuvad 13 punkti sisse. Favoriidiks võiks pidada MM-sarja üldliidrit Evansit, kes on Jaapanis viimased kaks aastat võidutsenud, aga tunamullu mahtusid nii Rovanperä kui Ogier esikolmikusse ning mullu oli Ogier teine.

"Oleme neil teedel varem head minekut näidanud ja sihime võimalikult head tulemust, et võistkonnale võit koju jätta ja ennast MM-tiitli poole tõugata," ütles Evans.

Jaapani ralliks on registreerunud 38 ekipaaži, kõrgeimas võistlusklassis võistleb kümme autot ning Rally2 autosid läheb teele 14 tükki. Peale Tänaku ühtegi teist eestlast võistlustules pole.

Jaapani ralli ajakava (Eesti aja järgi):

Neljapäev

9.05 - SS1 Kuragaike Park SSS (2,75 km) Rovanperä

Reede

0.06 - SS2 Inabu / Shitara 1 (17,08 km) Ogier

1.29 - SS3 Shinshiro 1 (17,41 km) Katsuta

3.02 - SS4 Isegami's Tunnel 1 (19,66 km) Evans

6.35 - SS5 Isegami's Tunnel 2 (19,66 km) Ogier

7.53 - SS6 Inabu / Shitara 2 (17,08 km) Ogier

9.16 - SS7 Shinshiro 2 (17,41 km) Evans

Laupäev

0.23 - SS8 Obara 1 (16,44 km)

1.34 - SS9 Ena 1 (21,25 km)

3.05 - SS10 Mt. Kasagi 1 (21,74 km)

5.35 - SS11 Mt. Kasagi 2 (21,74 km)

7.08 - SS12 Ena 2 (21,25 km)

8.21 - SS13 Obara 2 (16,44 km)

10.35 - SS14 Toyota City SSS (3,05 km)

Pühapäev

1.39 - SS15 Nukata 1 (20,23 km)

2.35 - SS16 Lake Mikawako 1 (13,98 km)

3.53 - SS17 Okazaki SSS 1 (1,98 km)

4.04 - SS18 Okazaki SSS 2 (1,98 km)

5.33 - SS19 Nukata 2 (20,23 km)

7.15 - SS20 Lake Mikawako 2 (13,98 km)

MM-sarja sõitjate üldseis:

1. Elfyn Evans (Toyota) 247 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 234

3. Kalle Rovanperä (Toyota) 234

4. Ott Tänak (Hyundai) 197

5. Thierry Neuville (Hyundai) 166

6. Takamoto Katsuta (Toyota) 110

7. Adrien Fourmaux (Hyundai) 96

8. Sami Pajari (Toyota) 79

9. Oliver Solberg (Toyota) 64

10. Joshua McErlean (M-Sport Ford) 26

Seis võistkondlikus arvestuses:

1. Toyota 632 punkti MM-tiitel kindlustatud

2. Hyundai 464

3. M-Sport Ford 176

4. Toyota WRT2 127