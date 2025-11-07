RALLIBLOGI | Kui väikese vahega Ogier ja Evans Saudi Araabiasse lähevad?

Jaapani ralli üldseis pärast 19. kiiruskatset: 1. Ogier 3:11.39,6; 2. Evans +11,5; 3. Pajari +1.52,9; 4. Tänak +3.05,9; 5. Munster +6.28,0; 6. Rovanperä +6.52,1; 7. Solberg (Rally2) +8.55,2; 8. Cachon (Rally2) +9.44,6; 9. Grjazin (Rally2) +10.44,6; 10. Solans (Rally2) +11.40,1.

Seis pühapäevases arvestuses: 1. Ogier 38.44,6; 2. Evans +5,0; 3. Rovanperä +24,2; 4. Katsuta +24,5; 5. Tänak +31,4.

Jaapani ralli otsustav võistluspäev algas sündmusterohkelt, kui Thierry Neuville (Hyundai) pidi enne päeva esimest katset elektrilise probleemi tõttu, mis ei lubanud tal kojamehi tööle panna, katkestama. Hyundai päev läks kiirelt veelgi hullemaks, kui Adrien Fourmaux avakatsel libises ja vastu puud sõitis. Prantslane ning kaardilugeja Alexandre Coria jõudsid küll üle finišijoone, aga kaardilugeja ust enam auto küljes ei olnud ja nad olid sunnitud katkestama.

Hyundai sai siiski väikese võidu, kui Ott Tänak teenis oma esimese katsevõidu, edestades Kalle Rovanperät (Toyota) 0,4 sekundiga. MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) näitas suurepärast minekut ning oli ühel hetkel juba virtuaalselt ralli üldliider, aga waleslane tõdes pärast katse lõppu, et Fourmaux' õnnetusest maha jäänud sodi segas teda ning Ogier' säilitas siiski mõnesekundilise edu.

Hyundai ebaõnn jätkus järgmisel katsel, kui Ott Tänak rehvi kaotas, aga eestlane ei kaotanud liialt palju aega ning jätkas kindlal neljandal kohal.

Lõunapausi eel peeti kaks lühikest publikukatset, esimesel jäid Takamoto Katsuta (Toyota) ja Ogier võitu jagama ning teisel rõõmustas Katsuta kodupublikut veelgi, kui teenis teise järjestikuse esikoha.

Ogier läks rehve vahetama liidrina ning kindlustas eelviimasel katsel oma liidrikohta, kui teenis oma üheksanda katsevõidu. Punktikatse eel edestab ta Evansit 11,5 sekundiga, Sami Pajari (Toyota; +1.52,9) liigub oma karjääri esimese pjedestaalikoha poole, neljandana jätkab Ott Tänak (Hyundai; +3.05,9). Reedel ohtralt aega kaotanud, aga katkestamist vältinud Kalle Rovanperä (Toyota) on kerkinud kuuendaks (+6.52,1), kuid viiendal kohal asetseva Gregoire Munsteri (M-Sport; +6.28,0) läheb nüüd keeruliseks.

Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Laupäev:

Laupäevase võistluspäeva esimesed kaks katset kuulusid täielikult Fourmaux'le, kes jättis Pajari neljanda koha heitluses seljataha ning jõudis iga katsega esikolmikule lähemale.

Kuigi Fourmaux' edu rõõmustas Hyundaid, sai võistkond siiski enne päeva esimest katset suure pettumuse: Thierry Neuville'i auto veovõll sai katsele minnes viga ning valitsev maailmameister pidi ralli sootuks katkestama.

Lõunapausi eel näitas aga taset Evans, kes edestas päeva kolmandal katsel konkurente enam kui kahe sekundiga. Ralli üldliider Ogier alustas päeva pigem tagasihoidlikult ning lubas Evansi kahe sekundi kaugusele, vahet vähendas ka kodupubliku ees võistlev Katsuta, kes jätkas kolmandana (+5,2).

Kohe pärast lõunapausi tabas ebaõnn aga ka kohalikku kangelast, kes kaotas sõiduvea tõttu roolivõimu ning kaotas sellega märkimisväärselt aega. Laupäeval suurepäraselt sõitnud Katsuta rebis küll oma auto üle finišijoone, kuid kaotas üle nelja minuti ning langes kõrgest mängust.

Evans ja Ogier eraldusid teisel läbimisel konkurentidest ning Ogier teenis publikukatse eel kaks järjestikust katsevõitu ja kasvatas edu Evansi ees 4,9-sekundiliseks. Kuigi vahed jäid lõunapausiks üsna väikeseks, võitis Ogier ka lühikese publikukatse ning edestas päeva lõpuks Evansit 6,5 sekundiga.

Esikolmikus jätkab veel Fourmaux, kes jääb liidrist 23,6 ja Evansist 17,1 sekundig kaugusele. Talle järgnes Pajari (+45,4), Ott Tänak (Hyundai) läks otsustavale päevale vastu viiendalt kohalt. "Üldiselt meie tänane kiirus peegeldab hetke taset. Siin see ei ole väga tugev olnud, aga üks päev on veel sõita ja auto koju tuua," sõnas eestlane.

"Teame, et me pole siin rallil enam mängus. Oleme oma vormi kaotanud ja meil on küsimusi, mis vajavad vastuseid," ütles Tänak, kes ei uskunud oma võimalustesse ka pühapäevases vihmas. "Me oleme kolme minuti kaugusel, meil pole enam võimalust."

Esikümnesse mahtusid veel Gregoire Munster (M-Sport; +4.39,6), reedel aega kaotanud, kuid katkestamist vältinud Kalle Rovanperä (Toyota; +6.27,9) ning Rally2 autodega kihutavad Oliver Solberg (Toyota; +6.40,6), Alejandro Cachon (Toyota; +7.54,9) ning Nikolai Grjazin (Škoda; +8.21,8).

Reede:

Kolmas kiiruskatse kujunes sündmusterohkeks, sest umbes poolel teel kaotas kahekordne maailmameister Rovanperä palju aega ning pidi finišijooneni lonkama. Soomlane tõdes, et kahjustas oma Toyota vedrustust ning kaotas finišis liidritele enam kui kaks minutit. Soomlased said katsete vahel auto piisavalt korda, et neljas katse läbida ja hoolduspausile jõuda, kuid nende koht tiitliheitluses sai tõsise põntsu.

Kolmas katse sai saatuslikuks ka Josh McErleani (M-Sport) jaoks, kui iirlane sõitis teelt välja. Auto sai tõsiselt viga, aga õnneks jäid nii sõitja kui kaardilugeja terveks.

Esimene täispikk võistluspäev möödus aga Toyota juhtimisel ning ükski teine tootja katsevõitu ei teeninud: Ogier võitis kolm katset, Evans kaks ning ühe võidu noppis ka kodupubliku ees kihutav Katsuta. Üldliidrina jätkas Ogier, Katsuta jäi 7,9 sekundi ja Evans 10,2 sekundi kaugusele.

Paistis, et Toyota võib lõpetada päeva nelikjuhtimisega, aga Fourmaux rikkus selle päeva viimasel katsel, kui jõudis lähedale katsevõidule. Prantslane kaotas Ogier'le 24,0 sekundiga, temast omakorda 0,3 sekundi kaugusele jäi Pajari.

Päeva esimese kolme katsega liidritele pea minuti kaotanud Tänak lõpetas päeva kuuendal kohal (+1.12,3), aga teisel läbimisel olid vahed väiksemad. "Üleüldiselt oli tagasihoidlik päev, tempokas pole olnud. Ei mingeid üllatusi, siiamaani on kõik okei," sõnas eestlane. "Väga suur väljakutse ei olnudki, tingimused olid kenad ja stabiilsed. Oleme ise lihtsalt kehvas tempos. Üks Hyundai sõidab ju väga hästi, Adrienil läheb suurepäraselt. Tema auto potentsiaal tuleb nüüd välja, ta näitab head minekut."

Eestlasele järgnesid tiimikaaslane Neuville (+1.33,5) ning Munster (+2.35,9). McErleani katkestamise järel kerkisid esikümnesse veel Solberg (+3.22,3) ja Cachon (+3.45,5).

Rovanperä sai auto hoolduspausil korda ning sai jätkata, aga MM-tiitli eest heitlev soomlane kaotas liidritele enam kui viie minutiga ning asus seejärel kohta parandama ning pühapäevapunktide peale mängima.

Sebastien Ogier Autor/allikas: FIA World Rally Championship

Neljapäev:

Eesti aja järgi öösel vastu neljapäeva toimunud testikatsel näitasid võimu Toyotad, kui Jaapani autotootja võttis nelikvõidu. Esikohal lõpetas MM-sarja üldliider Evans ajaga 2.13,8, järgnesid Rovanperä (2.15,4), Ogier (2.15,7) ning Pajari (2.15,8). Viiendaks jäi Tänak, kes sai kolmandal läbimisel ajaks 2.15,9.

Seitse tundi hiljem peeti samal katsel ka ralli esimene kiiruskatse, kus näitas parimat minekut Rovanperä, kelle ajaks jäi 2.07,5. Tänak kaotas soomlasele vaid 0,1 sekundiga. "Loodetavasti jätkub nii!" naeris Tänak. "Kahjuks ei näita see midagi, peame [reedel] vaatama, mis juhtub. See on raske ralli, peame keskenduma."

Lühikesel pulbikukatsel olid vahed mõistagi väikesed ning kaheksa kiiremat mahtusid sekundi sisse. Esikolmikus jätkas kodupubliku ees kihutav Katsuta (+0,3), kellele järgnesid Ogier (+0,4), Pajari (+0,5), Fourmaux (+0,8), Evans (+0,8) ning Neuville (+1,0).

Eelvaade:

Jaapani ralli on viimased kolmaastat tähistanud ühtlasi WRC hooaja lõppu, kuid tänavu kuulub MM-sarja kalendrisse veel etapp Saudi Araabias. 2022. aastal kalendrisse naasnud Jaapani mõõduvõtul on Ott Tänak (Hyundai) lõpetanud teisel kohal ja kuuendal kohal, kuid mullu lõppes ralli eestlase jaoks valusalt.

Tänak oli veel Jaapanisse minnes tiitliheitluses koos tiimikaaslase Thierry Neuville'iga, aga ta pidi pühapäeva esimesel katsel katkestama ning kuigi Neuville tuli maailmameistriks, kaotas Hyundai eestlase katkestamisega ka tootjate MM-tiitli.

Tänak on ka tänavu Jaapanisse minnes veel tiitliheitluses, kuid tõenäosus kõrgetele kohtadele kerkida on väga väike - eestlane on MM-sarja üldarvestuses 197 punktiga neljas, temast ees on Toyota mehed Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier (mõlemad 234 punkti) ning MM-sarja üldliider Elfyn Evans (247 p).

Sellegipoolest tahaks Tänak veel kõrgesse mängu sekkuda. "Loodan, et pärast [Kesk-Euroopa rallit] autole tehtud väikesed muudatused aitavad kohe leida õige tunnetuse ja suudame konkureerida kõrgete kohtade nimel," ütles eestlane Hyundai pressiteate vahendusel.

"Jaapan on üks aeglasemaid asfaldirallisid kogu kalendris. Oleme seal alati pidanud rinda pistma heitliku ilmaga, nii et see on ka üks keerulisemaid väljakutseid. Auto seadistusega ei ole vaja üle pingutada, olulised on täpsus ja kehva pidamisega toimetulek," lisas ta. "Meil veab, et saame Jaapanisse minna ajal, mil loodus on värviline. Seal on alati soe ja vastuvõtlik atmosfäär, mistõttu mulle väga meeldib Jaapanis sõita."

Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Paraku on Hyundai ja M-Spordi pingutused Jaapanis raskendatud selle asjaolu tõttu, et tegemist on sisuliselt Toyota koduralliga. Autotootja peakontor asub Toyota linnas ning lisaks elavad jaapanlased kaasa Takamoto Katsutale, kes jõudis 2022. aastal pjedestaali kolmandale astmele ning eelmisel kahel aastal esimese viie sekka.

"Jaapani ralli on minu jaoks väga eriline, sest saan pere ja sõprade ees sõita. See on minu jaoks neljas kord ja tahaksin jälle pjedestaalile jõuda," sõnas Katsuta.

Mõistagi on aga suurem tähelepanu tiitliheitluse tipul, kus kolm Toyota meest mahuvad 13 punkti sisse. Favoriidiks võiks pidada MM-sarja üldliidrit Evansit, kes on Jaapanis viimased kaks aastat võidutsenud, aga tunamullu mahtusid nii Rovanperä kui Ogier esikolmikusse ning mullu oli Ogier teine.

"Oleme neil teedel varem head minekut näidanud ja sihime võimalikult head tulemust, et võistkonnale võit koju jätta ja ennast MM-tiitli poole tõugata," ütles Evans.

Jaapani ralliks on registreerunud 38 ekipaaži, kõrgeimas võistlusklassis võistleb kümme autot ning Rally2 autosid läheb teele 14 tükki. Peale Tänaku ühtegi teist eestlast võistlustules pole.

Jaapani ralli ajakava (Eesti aja järgi):

Neljapäev

9.05 - SS1 Kuragaike Park SSS (2,75 km) Rovanperä

Reede

0.06 - SS2 Inabu / Shitara 1 (17,08 km) Ogier

1.29 - SS3 Shinshiro 1 (17,41 km) Katsuta

3.02 - SS4 Isegami's Tunnel 1 (19,66 km) Evans

6.35 - SS5 Isegami's Tunnel 2 (19,66 km) Ogier

7.53 - SS6 Inabu / Shitara 2 (17,08 km) Ogier

9.16 - SS7 Shinshiro 2 (17,41 km) Evans

Laupäev

0.23 - SS8 Obara 1 (16,44 km) Fourmaux

1.34 - SS9 Ena 1 (21,25 km) Fourmaux

3.05 - SS10 Mt. Kasagi 1 (21,74 km) Evans

5.35 - SS11 Mt. Kasagi 2 (21,74 km) Evans

7.08 - SS12 Ena 2 (21,25 km) Ogier

8.21 - SS13 Obara 2 (16,44 km) Ogier

10.35 - SS14 Toyota City SSS (3,05 km) Ogier

Pühapäev

1.39 - SS15 Nukata 1 (20,23 km) Tänak

2.35 - SS16 Lake Mikawako 1 (13,98 km) Ogier

3.53 - SS17 Okazaki SSS 1 (1,98 km) Ogier ja Katsuta

4.04 - SS18 Okazaki SSS 2 (1,98 km) Katsuta

5.33 - SS19 Nukata 2 (20,23 km) Ogier

7.15 - SS20 Lake Mikawako 2 (13,98 km)

MM-sarja sõitjate üldseis:

1. Elfyn Evans (Toyota) 247 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 234

3. Kalle Rovanperä (Toyota) 234

4. Ott Tänak (Hyundai) 197

5. Thierry Neuville (Hyundai) 166

6. Takamoto Katsuta (Toyota) 110

7. Adrien Fourmaux (Hyundai) 96

8. Sami Pajari (Toyota) 79

9. Oliver Solberg (Toyota) 64

10. Joshua McErlean (M-Sport Ford) 26

Seis võistkondlikus arvestuses:

1. Toyota 632 punkti MM-tiitel kindlustatud

2. Hyundai 464

3. M-Sport Ford 176

4. Toyota WRT2 127