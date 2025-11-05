X!

Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

Victor Conte.
Victor Conte. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Sajandi alguses suure dopinguskandaali keskmes olnud Victor Conte suri esmaspäeval 75 aasta vanuselt kõhunäärmevähki.

Conte rajas 1980. aastate alguses Californias ettevõtte Bay Area Laboratory Co-operative (BALCO), mis tegutses ametlike paberite järgi vere- ja uriiniproovide analüüsimisega ja varustas tippsportlasi toidulisanditega.

2004. aastal korraldas politsei asutuses reidi, mis paljastas, et mitmed tippsportlased said BALCO kaudu keelatud aineid. Lisaks seostati laborit tehissteroidi tetrahüdrogestrinooni (THG) väljatöötamises.

Conte ise eitas, et THG pärines BALCO laboritest, kuid tunnistas mitmetes intervjuudes, et varustas sportlasi teiste keelatud ainetega.

2005. aastal mõisteti Conte kohtus süüdi dopinguainete levitamises ning talle määrati kaheksa kuu pikkune vanglakaristus, millest ta kandis trellide taga ära neli. Ülejäänud neli kuud istus ta koduarestis.

Kurikuulsa dopinguarsti klientide hulka kuulusid teiste seas pesapallitähed Barry Bonds ja Jason Giambi, neljakordne Super Bowli võitja Bill Romanowski ning Sydney olümpiamängudel viis kuldmedalit võitnud kergejõustiklane Marion Jones.

Toimetaja: Henrik Laever

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

