Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

Conte rajas 1980. aastate alguses Californias ettevõtte Bay Area Laboratory Co-operative (BALCO), mis tegutses ametlike paberite järgi vere- ja uriiniproovide analüüsimisega ja varustas tippsportlasi toidulisanditega.

2004. aastal korraldas politsei asutuses reidi, mis paljastas, et mitmed tippsportlased said BALCO kaudu keelatud aineid. Lisaks seostati laborit tehissteroidi tetrahüdrogestrinooni (THG) väljatöötamises.

Conte ise eitas, et THG pärines BALCO laboritest, kuid tunnistas mitmetes intervjuudes, et varustas sportlasi teiste keelatud ainetega.

2005. aastal mõisteti Conte kohtus süüdi dopinguainete levitamises ning talle määrati kaheksa kuu pikkune vanglakaristus, millest ta kandis trellide taga ära neli. Ülejäänud neli kuud istus ta koduarestis.

Kurikuulsa dopinguarsti klientide hulka kuulusid teiste seas pesapallitähed Barry Bonds ja Jason Giambi, neljakordne Super Bowli võitja Bill Romanowski ning Sydney olümpiamängudel viis kuldmedalit võitnud kergejõustiklane Marion Jones.