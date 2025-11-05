X!

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

Jalgpall
Desire Doue.
Desire Doue. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Euroopa aasta noorjalgpalluri auhinna pälvis Pariisi Saint-Germaini ääreründaja Desire Doue.

Itaalia väljaande Tuttospordi poolt 2003. aastal loodud Golden Boy nime kandev auhind antakse igal aastal välja talendikaimale Euroopas mängivale alla 21-aastasele jalgpallurile.

20-aastane Doue mängis PSG eelmise hooaja edus võtmerolli, kui klubi võitis esmakordselt Meistrite liiga ning tuli koduses konkurentsis Prantsusmaa meistriks, karikavõitjaks ja liigakarika võitjaks.

Doue lõi mullu 61 kohtumisega 16 väravat ja andis 16 väravasöötu, sealhulgas skooris kaks tabamust Meistrite liiga finaalis Milano Interi vastu.

Eelmisel aastal valiti parimaks noormängijaks Barcelona ääreründaja Lamine Yamal, kuid sel aastal ta nominentide sekka ei kuulunud, sest reeglite järgi ei saa keegi auhinda kaks korda võita.

Naiste seas nimetati tänavu parimaks Inglismaa koondise ja Brightoni ründaja Michelle Agyemang, kes aitas Inglismaal tulla Euroopa meistriks. Ühtlasi valiti ta EM-finaalturniiri parimaks noormängijaks.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:41

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

15:00

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

13:50

Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

09:43

Tamme koduklubi sai seitsmenda võidu

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

04.11

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

04.11

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

04.11

Selgusid Eesti naiste jalgpallikoondise vastased MM-valikturniiril

sport.err.ee uudised

16:16

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

15:41

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

15:00

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

14:26

Tamm pääses paarismängus veerandfinaali

13:50

Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

13:10

Venus Williamsi karjääril ei paista veel lõppu

12:27

Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

11:04

Djokovic sai viimaks Tabilost jagu

10:29

NHL-is jõudis 300 värava klubisse neljas soomlane

09:43

Tamme koduklubi sai seitsmenda võidu

09:19

Glinka jõudis Challengeri turniiril teise ringi

08:37

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Mölder loodab koondisemängudega uue välislepingu teenida: mul on tase olemas

04.11

Kretel Tamm: loodan, et Viru otsus aitab spordis reegleid ümber sättida

04.11

ETV spordisaade, 4. november

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi Uuendatud

loetumad

04.11

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

04.11

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

08:37

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

04.11

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

04.11

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo