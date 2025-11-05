Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

Itaalia väljaande Tuttospordi poolt 2003. aastal loodud Golden Boy nime kandev auhind antakse igal aastal välja talendikaimale Euroopas mängivale alla 21-aastasele jalgpallurile.

20-aastane Doue mängis PSG eelmise hooaja edus võtmerolli, kui klubi võitis esmakordselt Meistrite liiga ning tuli koduses konkurentsis Prantsusmaa meistriks, karikavõitjaks ja liigakarika võitjaks.

Doue lõi mullu 61 kohtumisega 16 väravat ja andis 16 väravasöötu, sealhulgas skooris kaks tabamust Meistrite liiga finaalis Milano Interi vastu.

Eelmisel aastal valiti parimaks noormängijaks Barcelona ääreründaja Lamine Yamal, kuid sel aastal ta nominentide sekka ei kuulunud, sest reeglite järgi ei saa keegi auhinda kaks korda võita.

Naiste seas nimetati tänavu parimaks Inglismaa koondise ja Brightoni ründaja Michelle Agyemang, kes aitas Inglismaal tulla Euroopa meistriks. Ühtlasi valiti ta EM-finaalturniiri parimaks noormängijaks.