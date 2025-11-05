Djokovic sai viimaks Tabilost jagu

Turniiril esimese asetuse saanud ja otse teise ringi pääsenud Djokovic kohtus seal Tšiili esinumbri Alejandro Tabiloga (ATP 89.).

Meeste eelmised omavahelised matšid olid mõlemal juhul lõppenud Tabilo võiduga, kuid nüüd sai võidurõõmu tunda Djokovic, kes oli veidi üle pooleteist tunni kestnud kohtumises parem numbritega 7:6 (1), 6:1.

Tabilol jäi seega kasutamata võimalus liituda Roger Federeriga kui üks kahest mängijast, kes alistanud Djokovici esimeses kolmes omavahelises matšis.

Kohtumise järel näitasid turniiri korraldajad austusavaldusena Djokovicile videot tema endisest treenerist Nikola Pilicist, kes suri septembri lõpus 86 aasta vanuselt. Serblane oli videost pisarateni liigutatud.

"See oli väga emotsionaalne hetk. Nikola oli minu jaoks nagu isa. Ta mängis keskset rolli minu arengus nii tennisisti kui inimesena. See oli vägev viis, kuidas talle tänu avaldada ja olen veendunud, et paljud mõistavad, kui suur mõju oli Nikil nii tennisele kui ka spordimaailmale laiemalt. Ta väärib seda, ta oli eriline mees," rääkis Djokovic.

Veerandfinaalis läheb Djokovic kokku kuuendana asetatud portugallase Nuno Borgesega (ATP 47.), kes sai 5:7, 6:3, 6:4 jagu ameeriklasest Eliot Spizzirrist (ATP 96.).

Ateena turniiril mängis ka Eesti esireket Mark Lajal (ATP 148.), kes piirdus kvalifikatsioonis ühe matšiga, kui jäi 6:7 (1), 5:7 alla sakslasele Jan-Lennard Struffile (ATP 90.).