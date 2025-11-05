Tamme koduklubi sai seitsmenda võidu

Eesti jalgpallikoondislase Joonas Tamme koduklubi Sfantu Gheorghe Sepsi alistas Rumeenia esiliigas Voluntari 2:1 ning on nüüd teeninud viimase üheksa liigamängu jooksul seitse võitu ja ainult ühe kaotuse.

Sepsi läks 25. minutiks 2:0 juhtima, Voluntari lõi ühe värava tagasi teise poolaja alguses. Tabelis tõusis Sepsi 12. vooru lõpuks viiendale kohale, vahendab Soccernet.ee.

Tamm oli teinud hooaja esimese üheksa vooruga kaasa maksimaalsed 810 mänguminutit, aga 18. oktoobril peetud kümnenda vooru matšis lahkus ta 76. minutil platsilt longates. Pärast seda pole ta veel väljakule naasnud, ka teisipäeval puudus Tamm koosseisust.