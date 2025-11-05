X!

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA tuli Chicago Bulls kodusaalis Philadelphia 76ersi vastu välja 24-punktilisest kaotusseisust ja teenis lõpuks napi võidu 113:111 (27:45, 29:30, 28:20, 29:16).

76ers haaras juba avaveerandiga 18-punktilise eduseisu, mis kasvas teisel veerandajal korraks 24 punkti peale.

Austraallasest tagamängija Josh Giddey eestvedamisel hakkas teisel poolajal vahe tasapisi vähenema ning Bulls läks 3,2 sekundit enne lõppu Nikola Vucevici täpse kolmese järel ette 113:111. 76ersile jäi viimase rünnaku õigus, ent Quentin Grimes'i kaugvise lendas korvist välja.

23-aastase Giddey arvele kogunes 29 punkti, 15 lauapalli ja 12 resultatiivset söötu. Tegu oli tema teise järjestikuse kolmikduubliga ja selle tegi erilisemaks asjaolu, et seni oli ainsana Bullsi särgis kahes järjestikuses mängus kolmikduubli sooritanud Michael Jordan, kes sai sellega hakkama 36 aastat tagasi.

Vucevic lisas omalt poolt võitu 19 silma ja võttis 10 lauapalli. 76ersi parimad olid Tyrese Maxey ja Joel Embiid, kes viskasid vastavalt 39 ja 20 punkti.

Ühe kaotuse kõrvale kuuenda võidu teeninud Bulls jätkab idakonverentsi liidrina. 76ers jagab koos Detroit Pistonsiga teist-kolmandat kohta (mõlemad 5-2).

Teised tulemused:

Golden State Warriors - Phoenix Suns 118:107
Atlanta Hawks - Orlando Magic 127:112
New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 116:112
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 128:100
Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 107:126

Toimetaja: Henrik Laever

08:37

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

