Kullamäe jäi eurosarjas nullile

Lietkabelis kaotas kuuendas voorus võõrsil Itaalia klubile Trentole 74:78 (15:22, 16:20, 27:20, 16:16). Kodumeeskond dikteeris pea kogu kohtumise käiku, kuid vahepeal mängiti tulega, sest Lietkabelis suutis 14-punktilise vahe tasa teha. Otsustavaks sai Trento suur ülekaal lauavõitluses 48:30 (ründelauad 20:9).

Devante Jones kogus võitjate parimana 21 punkti. Lietkabelis toetus Michael Flowersile ja Augustine Rubitile, kes viskasid vastavalt 19 ja 18 punkti.

20 minutit rassinud Kullamäel oli ootamatult nukker viskepäev, kui ei tabanud kuuest pealeviskest ühtegi (kahesed 0/2, kolmesed 0/4). Ta lõpetas kohtumise kolme korvisöödu, ühe lauapalli ja kahe vaheltlõikega.

Lietkabelis alistas põhiturniiri esimeses voorus Besiktase, kuid on seejärel kaotanud Chemnitzile, Ulmile, JL Bourgile, Buducnostile ja nüüd Trentole. B-grupis ollakse kümne meeskonna konkurentsis üheksandal kohal.