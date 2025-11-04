X!

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: Facebook/BC Lietkabelis Panevėžys
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Kristian Kullamäe koduklubi Panevežyse Lietkabelis pidi EuroCupi põhiturniiril vastu võtma viienda järjestikuse kaotuse.

Lietkabelis kaotas kuuendas voorus võõrsil Itaalia klubile Trentole 74:78 (15:22, 16:20, 27:20, 16:16). Kodumeeskond dikteeris pea kogu kohtumise käiku, kuid vahepeal mängiti tulega, sest Lietkabelis suutis 14-punktilise vahe tasa teha. Otsustavaks sai Trento suur ülekaal lauavõitluses 48:30 (ründelauad 20:9).

Devante Jones kogus võitjate parimana 21 punkti. Lietkabelis toetus Michael Flowersile ja Augustine Rubitile, kes viskasid vastavalt 19 ja 18 punkti.

20 minutit rassinud Kullamäel oli ootamatult nukker viskepäev, kui ei tabanud kuuest pealeviskest ühtegi (kahesed 0/2, kolmesed 0/4). Ta lõpetas kohtumise kolme korvisöödu, ühe lauapalli ja kahe vaheltlõikega.

Lietkabelis alistas põhiturniiri esimeses voorus Besiktase, kuid on seejärel kaotanud Chemnitzile, Ulmile, JL Bourgile, Buducnostile ja nüüd Trentole. B-grupis ollakse kümne meeskonna konkurentsis üheksandal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

04.11

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

04.11

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

04.11

Korvpallurid välismaal: Raiestel oli hea nädal, Suurorg ja Böckler särasid

04.11

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

03.11

Mihkel Kirves naasis vigastuspausilt

03.11

TSA/Cityteed sai Leedus ülisuure kaotuse

03.11

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

03.11

Doncic kostitas Heati kolmikduubliga, Wembanyamal oli kehv päev

02.11

Raieste mitmekülgne esitus aitas Murcia võidule Barcelona üle

02.11

TalTech jooksis võõrsil Viimsist üle

videod

sport.err.ee uudised

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Mölder loodab koondisemängudega uue välislepingu teenida: mul on tase olemas

04.11

Kretel Tamm: loodan, et Viru otsus aitab spordis reegleid ümber sättida

04.11

ETV spordisaade, 4. november

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi Uuendatud

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Sabalenka alistas Pegula kolmes setis, Gauff säilitas edasipääsulootuse

04.11

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

04.11

Norra mäesuusatäht valmistub tagasitulekuks

04.11

Maple Leafs pööras kaotusseisu viimasel kolmandikul võiduks

04.11

Eestlased üritavad kurtide olümpial jätkata suurepärast seeriat

04.11

Suured spordialaliidud toetavad hasartmängumaksu langetamist

04.11

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

04.11

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

loetumad

04.11

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

04.11

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

04.11

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

02.11

Maailmameister Mulenok: siiamaani ei ole kohale jõudnud

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

04.11

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

04.11

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

04.11

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo