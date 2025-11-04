Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

Andres Sõbra juhendatav Korvpallikool alustas kohtumist suurepäraselt, haarates avaveerandil 16-punktilise eduseisu (22:6), mida Peep Pahvi tüüritav Coolbet üritas ülejäänud avapoolaja väiksemaks mängida. Vaheajale mindi siiski KK kaheksapunktilises eduseisus (47:39). Teisel poolajal püsis vahe stabiilselt viie kuni kümne punkti peal.

Korvpallikooli mänguvankrit vedas Tormi Niits, kes sooritas kaksikduubli 30 punkti ja 10 lauapalliga, lisaks andis neli tulemuslikku söötu. Quion Xavier Burns toetas teda 22 punktiga. Coolbeti parimatena tõid Kadarius Demond Johnson ja Ralf Küttis vastavalt 34 ja 25 silma.

Korvpallikooli jaoks oli tegu hooaja esimese võiduga (1-6), Coolbet sai kahe võidu kõrvale neljanda kaotuse. Tabelis asub Coolbet üheksandal ja Korvpallikool 13. kohal.

Õhtu teises mängus sai tiitlikaitsja Riia VEF (6-2) kodusaalis jagu Liepajast (2-5) 83:71 (26:13, 21:26, 19:14, 17:18).