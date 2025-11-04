Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

Murcia suutis pärast tasavägist avapoolaega mängu enda kasuks kallutada teise poolajaga, kus lubati vastasel visata kokku ainult 18 punkti.

Raieste esitus oli muidu soliidne, kuid visked ei tahtnud sisse kukkuda. Ta sooritas 20 minuti jooksul kuus pealeviset, millest tabas ühe (kahesed 1/3, kolmesed 0/3). Eestlase arvele jäi veel kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget.

Devontae Cacok viskas Murcia parimana 18 punkti ja hankis üheksa lauapalli. Rilski edukaim oli 14 punkti toonud Mike Edwards.

Murcia sai ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu ning tõusis A-alagrupis esikohale.

Kolmapäeval on samas sarjas võistlustules BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. Kalev võõrustab Absheron Lionsit (Aserbaidžaan) ning Tartule tuleb külla Rostock (Saksamaa). Mõlemal Eesti klubil on hetkel kirjas üks võit ja kaks kaotust.