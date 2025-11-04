X!

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

Korvpall
Sander Raieste.
Sander Raieste. Autor/allikas: UCAM Murcia CB/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Sander Raieste koduklubi Murcia teenis FIBA Euroopa karikasarjas kolmanda võidu, alistades võõrsil Rilski Sporti 89:61 (23:20, 22:23, 19:9, 25:9).

Murcia suutis pärast tasavägist avapoolaega mängu enda kasuks kallutada teise poolajaga, kus lubati vastasel visata kokku ainult 18 punkti.

Raieste esitus oli muidu soliidne, kuid visked ei tahtnud sisse kukkuda. Ta sooritas 20 minuti jooksul kuus pealeviset, millest tabas ühe (kahesed 1/3, kolmesed 0/3). Eestlase arvele jäi veel kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget.

Devontae Cacok viskas Murcia parimana 18 punkti ja hankis üheksa lauapalli. Rilski edukaim oli 14 punkti toonud Mike Edwards.

Murcia sai ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu ning tõusis A-alagrupis esikohale.

Kolmapäeval on samas sarjas võistlustules BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. Kalev võõrustab Absheron Lionsit (Aserbaidžaan) ning Tartule tuleb külla Rostock (Saksamaa). Mõlemal Eesti klubil on hetkel kirjas üks võit ja kaks kaotust.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

21:00

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

14:37

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

11:19

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

09:36

Korvpallurid välismaal: Raiestel oli hea nädal, Suurorg ja Böckler särasid

08:59

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

03.11

Mihkel Kirves naasis vigastuspausilt

03.11

TSA/Cityteed sai Leedus ülisuure kaotuse

03.11

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

03.11

Doncic kostitas Heati kolmikduubliga, Wembanyamal oli kehv päev

02.11

Raieste mitmekülgne esitus aitas Murcia võidule Barcelona üle

02.11

TalTech jooksis võõrsil Viimsist üle

02.11

Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

02.11

Vigastuskriisis Pacers sai esimese võidu kirja

videod

sport.err.ee uudised

21:26

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi

21:00

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

20:42

Sabalenka alistas Pegula kolmes setis, Gauff säilitas edasipääsulootuse

20:09

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

19:35

Norra mäesuusatäht valmistub tagasitulekuks

18:57

Maple Leafs pööras kaotusseisu viimasel kolmandikul võiduks

18:27

Eestlased üritavad kurtide olümpial jätkata suurepärast seeriat

17:55

Suured spordialaliidud toetavad hasartmängumaksu langetamist

17:18

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

16:46

Tänavu läbimurde teinud Eerme pikendas Harjuga lepingut

16:17

Seeman ja Strombachs jätkasid Monastiris võiduseeriat

15:46

Selgusid Eesti naiste jalgpallikoondise vastased MM-valikturniiril

15:16

Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile geimigi kaotamata

14:37

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

14:11

Norra jalgpallikoondise üks tähtedest Eesti vastu ei mängi

loetumad

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

13:34

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

08:59

Vaaks säras NCAA debüüdil, võit ka Veesaarele ja Kriisale

02.11

Maailmameister Mulenok: siiamaani ei ole kohale jõudnud

03.11

Seksuaalkuritegudes süüdistatav Mehis Viru taotleb kokkuleppemenetlust

14:37

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

11:19

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo