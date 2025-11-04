X!

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

Jalgpall
Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise väravavahi Matvei Igoneni koduklubi Degerfors tegi Rootsi kõrgliiga eelviimases voorus teisel kohal paikneva Hammarbyga 1:1 viigi ning püsib üleminekumängude kursil.

Igonen tegi Degerforsi väravapostide vahel tavapäraselt täismängu. Hammarby läks 57. minutil juhtima, kui 17-aastane Adrian Lahdo sai kirja karjääri esimese kõrgliigatabamuse. Lahdo löök suundus otse Igoneni peale, aga Eesti koondise puurivahi sülest lipsas pall võrku. Degerforsile päästis väärtusliku punkti Elias Barsoumi tabamus 81. minutil, vahendab Soccernet.ee.

Degerfors paikneb hetkel 16 tiimi hulgas 14. positsioonil, mis tähendaks hooaja lõpus üleminekumänge. Viimases voorus on veel võimalikeks variantideks ka nii otse püsimajäämist tähistavale 13. kohale tõusmine kui ka otse esiliigasse langemine. Degerforsi viimaseks vastaseks on tuleval pühapäeval võõrsil Brommapojkarna, kes asub 12. tabelireal.

Video Igoneni olukorrast:

Toimetaja: Henrik Laever

